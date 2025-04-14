Киев
Аспирин Кардио (Aspirin Cardio®)

Аспирин Кардио (Aspirin Cardio®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 335 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
74,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
82,30 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
82,30 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
146,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
78,62 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
139,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
93,19
Экономия при брони: -8,86 грн
84,33 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
163,64
Экономия при брони: -6,49 грн
157,15 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
86,80 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
156,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
154,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
87,68
Экономия при брони: -6,47 грн
81,21 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,29
Экономия при брони: -5,14 грн
157,15 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
82,27
Экономия при брони: -2,79 грн
79,48 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,43
Экономия при брони: -10,42 грн
152,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
77,40 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
149,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
89,48
Экономия при брони: -10,10 грн
79,38 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
165,62
Экономия при брони: -8,47 грн
157,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,10 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
86,80 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
156,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
79,74 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
143,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
82,30 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
76,60
Экономия при брони: -2,45 грн
74,15 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,01
Экономия при брони: -6,57 грн
155,44 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
125,82 грн
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