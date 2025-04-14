Аспирин Кардио (Aspirin Cardio®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
93,19
Экономия при брони: -8,86 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
163,64
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
87,68
Экономия при брони: -6,47 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,29
Экономия при брони: -5,14 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
82,27
Экономия при брони: -2,79 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,43
Экономия при брони: -10,42 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
89,48
Экономия при брони: -10,10 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
165,62
Экономия при брони: -8,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
76,60
Экономия при брони: -2,45 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,01
Экономия при брони: -6,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care