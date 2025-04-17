Аспирин Кардио (Aspirin Cardio®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,13
Экономия при брони: -4,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
95,39
Экономия при брони: -15,74 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
161,08
Экономия при брони: -15,81 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
94,36
Экономия при брони: -5,04 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
159,64
Экономия при брони: -9,93 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90
Экономия при брони: -2,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
88,13
Экономия при брони: -9,22 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
156,88
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
93,27
Экономия при брони: -13,65 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
157,49
Экономия при брони: -12,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
95,24
Экономия при брони: -14,44 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
167,25
Экономия при брони: -17,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care