Аспирин Кардио (Aspirin Cardio®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
88,43
Экономия при брони: -7,85 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
163,69
Экономия при брони: -10,41 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,10
Экономия при брони: -0,10 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,10
Экономия при брони: -0,10 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
92,62
Экономия при брони: -12,11 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,92
Экономия при брони: -10,89 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
94,15
Экономия при брони: -9,98 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
165,34
Экономия при брони: -8,19 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
151,10
Экономия при брони: -0,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90
Экономия при брони: -2,90 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care