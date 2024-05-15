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Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №98 - Днепр (Днепропетровск) (816028) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (24), блистер (7)
133,09
Экономия: -17,47 грн
115,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (15)
131,75
Экономия: -16,19 грн
115,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
126,50
Экономия: -8,70 грн
117,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (12), блистер (4)
133,66
Экономия: -15,78 грн
117,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), блистер (2)
127,19 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (4)
126,57
Экономия: -14,80 грн
111,77 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
127,10
Экономия: -9,30 грн
117,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (6), блистер (3)
128,97
Экономия: -16,90 грн
112,07 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (4)
127,10
Экономия: -9,30 грн
117,80 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (12), блистер (2)
130,69
Экономия: -15,32 грн
115,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
133,14
Экономия: -18,12 грн
115,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
124,50
Экономия: -12,73 грн
111,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (9), блистер (5)
132,11
Экономия: -12,81 грн
119,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
110,06 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (4)
126,50
Экономия: -8,70 грн
117,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (8), блистер (4)
130,97
Экономия: -13,16 грн
117,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (11), блистер (2)
127,53
Экономия: -10,05 грн
117,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (5), блистер (2)
126,76
Экономия: -11,30 грн
115,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (5), блистер (3)
128,01
Экономия: -12,46 грн
115,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (3)
110,06 грн