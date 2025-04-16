Аспирин Кардио (Aspirin Cardio®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
86,95
Экономия при брони: -4,79 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
162,54
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
89,51
Экономия при брони: -13,51 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
153,90
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
89,31
Экономия при брони: -4,29 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
158,75
Экономия при брони: -10,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
89,68
Экономия при брони: -11,86 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
159,63
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
89,66
Экономия при брони: -4,58 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
165,60
Экономия при брони: -17,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
89,50
Экономия при брони: -4,42 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
161,91
Экономия при брони: -12,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
88,84
Экономия при брони: -3,76 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
157,80
Экономия при брони: -9,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
85,75
Экономия при брони: -4,44 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
160,29
Экономия при брони: -11,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
66,02
Экономия при брони: -1,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
86,79
Экономия при брони: -5,48 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
159,30
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №28
Bayer Consumer Care
85,86
Экономия при брони: -4,55 грн
Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №98
Bayer Consumer Care
157,57
Экономия при брони: -9,62 грн