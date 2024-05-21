Дисизет (DSZ) (408090) - инструкция по применению Диетические добавки
Дисизет инструкция по применению
Состав
1 капсула содержит: активные ингредиенты: аскорбиновая кислота (витамин С) — 1000 мг (mg), цинка оксид — 19 мг (mg), (что эквивалентно 15 мг (mg) элементарного цинка), витамин D3 (холекальциферол) -1000 MO (IU) [25 мкг (μg)]; вспомогательные вещества: антиспикаючий агент: магния стеарат оболочка капсулы: желатин, титана диоксид (краситель). Без ГМО.
Способ применения
Взрослым и детям старше 14 лет и старше принимать по 1 капсуле в сутки после приема пищи; запивая достаточным количеством питьевой воды. Срок употребления: 10 дней при ежедневном применении и 20 дней, если употреблять через день. При необходимости курс можно повторить. Перед применением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность и период лактации, детский возраст до 14 лет, прогрессирующие системные заболевания, тромбофлебит, тромбоцитоз, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, гиперкальциемия и / или гиперкальциурия, гипервитаминоз D, почечная недостаточность.
Форма выпуска
Капсулы твердые. Масса содержимого 1 капсулы: 1026,4 мг (mg) ± 5%.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 4 ° С до 25 ° С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.