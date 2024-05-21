Взрослым и детям старше 14 лет и старше принимать по 1 капсуле в сутки после приема пищи; запивая достаточным количеством питьевой воды. Срок употребления: 10 дней при ежедневном применении и 20 дней, если употреблять через день. При необходимости курс можно повторить. Перед применением рекомендуется консультация врача.