Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
274,90
Экономия при брони: -78,36 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,45
Экономия при брони: -24,76 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
266,79
Экономия при брони: -31,48 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,85
Экономия при брони: -32,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
274,48
Экономия при брони: -35,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
266,41
Экономия при брони: -19,21 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
255,60
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
265,92
Экономия при брони: -18,58 грн