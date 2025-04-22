Киев (адрес не указан)
Доступно в 514 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
235,63
Экономия при брони: -18,39 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
273,20
Экономия при брони: -36,87 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,72
Экономия при брони: -43,47 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
224,61
Экономия при брони: -13,65 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,49
Экономия при брони: -34,98 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн