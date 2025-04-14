Одесса (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 49 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,91
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,44
Экономия при брони: -22,29 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Софья
Открыто
Закроется через 49 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
269,41
Экономия при брони: -21,75 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
273,06
Экономия при брони: -35,73 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,04
Экономия при брони: -21,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
269,57
Экономия при брони: -13,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
275,82
Экономия при брони: -58,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"