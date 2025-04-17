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Дисизет (DSZ)

Дисизет (DSZ)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,51
Экономия при брони: -29,13 грн
239,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,29
Экономия при брони: -31,81 грн
240,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
190,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,65
Экономия при брони: -62,05 грн
205,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
273,55
Экономия при брони: -34,17 грн
239,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
198,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
219,42
Экономия при брони: -20,91 грн
198,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
221,31
Экономия при брони: -22,80 грн
198,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
274,41
Экономия при брони: -76,07 грн
198,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
264,48
Экономия при брони: -66,53 грн
197,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
198,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
258,70
Экономия при брони: -26,50 грн
232,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,29
Экономия при брони: -68,78 грн
198,51 грн
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