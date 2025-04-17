Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,51
Экономия при брони: -29,13 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,29
Экономия при брони: -31,81 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,65
Экономия при брони: -62,05 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
273,55
Экономия при брони: -34,17 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
219,42
Экономия при брони: -20,91 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
221,31
Экономия при брони: -22,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
274,41
Экономия при брони: -76,07 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
264,48
Экономия при брони: -66,53 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
258,70
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,29
Экономия при брони: -68,78 грн