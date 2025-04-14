Киев
Дисизет (DSZ)

Дисизет (DSZ)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 243 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
266,00
Экономия при брони: -23,35 грн
242,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
238,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
237,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
274,24
Экономия при брони: -31,70 грн
242,54 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
238,06 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
218,10 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
218,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
261,79
Экономия при брони: -26,72 грн
235,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
238,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
268,90
Экономия при брони: -25,99 грн
242,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
224,62
Экономия при брони: -13,70 грн
210,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
237,91 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
237,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
193,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
177,79 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
238,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
218,16 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
211,16 грн
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