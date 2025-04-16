Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
231,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,63
Экономия при брони: -70,72 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,15
Экономия при брони: -64,55 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
271,98
Экономия при брони: -70,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,42
Экономия при брони: -31,04 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
275,77
Экономия при брони: -74,12 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
221,86
Экономия при брони: -16,04 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
218,25
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
214,83
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,96
Экономия при брони: -26,13 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
231,00
Экономия при брони: -62,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн