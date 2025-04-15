Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,69
Экономия при брони: -17,41 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,03
Экономия при брони: -26,45 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,39
Экономия при брони: -24,81 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,37
Экономия при брони: -26,63 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
257,60
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
263,40
Экономия при брони: -32,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн