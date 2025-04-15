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Дисизет (DSZ)

Дисизет (DSZ)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 139 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
267,69
Экономия при брони: -17,41 грн
250,28 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
198,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,03
Экономия при брони: -26,45 грн
245,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
270,39
Экономия при брони: -24,81 грн
245,58 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
204,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
230,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
272,37
Экономия при брони: -26,63 грн
245,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
257,60
Экономия при брони: -27,00 грн
230,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
263,40
Экономия при брони: -32,80 грн
230,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Дисизет капсулы №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
248,80 грн
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