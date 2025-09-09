Биматопрост-Фарматен (Bimatoprost-Pharmathen) (366547) - инструкция по применению ATC-классификация
Биматопрост-Фарматен инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующее вещество: биматопрост; 1 мл раствора содержит 0,3 мг биматопроста;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия хлорид, натрия гидрофосфат гептагидрат, кислоты лимонной моногидрат, натрия гидроксид или кислота хлористоводородная концентрированная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, свободная от видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоглаукомные препараты и миотические средства. Аналоги простагландинов.
Код АТС S01E E03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия, по которому биматопрост снижает внутриглазное давление (ВГД) у человека, заключается в увеличении оттока водянистой влаги через трабекулярную сетку и усилении увеосклерального оттока. Снижение ВГД начинается примерно через 4 часа после первого применения, максимальный эффект достигается через 8–12 часов. Продолжительность эффекта поддерживается в течение не менее 24 часов.
Биматопрост является сильнодействующим средством, снижающим ВГД. Он относится к синтетическим простамидам и структурно родственный к простагландину F2α (PGF2α) и не влияет ни на один из известных типов рецепторов простагландина. Биматопрост избирательно имитирует действие недавно изобретенных биосинтетических веществ, так называемых простамидов. Однако структура рецептора простамидов еще не установлена.
В течение 12-месячной монотерапии взрослых пациентов глазными каплями биматопрост с дозировкой 0,3 мг / мл по сравнению с тимололом, среднее изменение ВГД по сравнению с базовым уровнем, измеренным утром в 8 часов, находилось в пределах от -7,9 до -8,8 мм рт.ст. Во время каждого посещения врача средние суточные значения ВГД, которые измерялись в течение 12-месячного периода, отличались не более чем на 1,3 мм рт.ст. в течение дня и никогда не превышали 18,0 мм рт.ст.
Фармакокинетика.
Биматопрост хорошо проникает через роговицу и склеру человека в условиях in vitro. После офтальмологического применения у взрослых системное действие биматопроста очень низкое, его аккумуляция со временем не наблюдается. После ежедневного закапывания 1 капли раствора биматопроста концентрацией 0,3 мг/мл в сутки в оба глаза в течение 2 недель максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигалась через 10 минут после применения и снижалась ниже предела детектирования (0,025 нг/мл) в течение 1,5 часа после закапывания. Средние значения Cmax и AUC 0–24ч были похожими на 7-й и 14-й дни применения и составляли около 0,08 нг/мл и 0,09 нг × ч/мл соответственно, что указывает на то, что равновесная концентрация биматопроста достигалась в течение первой недели местного применения.
Биматопрост равномерно распределяется в тканях, а объем системного распределения при достижении равновесной концентрации препарата составлял 0,67 л/кг. В кровообращении человека биматопрост находится преимущественно в плазме крови. Связывание биматопроста с белками плазмы составляет около 88%.
Биматопрост является основным циркулирующим веществом в крови после того, как он попадает в системный кровоток после закапывания. Затем биматопрост подвергается окислению, N-дезэтилированию и глюкуронизации с образованием различных метаболитов.
Биматопрост выводится преимущественно почками: до 67% дозы, внутривенно введенной здоровым добровольцам, выводилось с мочой и 25% дозы — с калом. Период полувыведения, который определялся после внутривенного введения, составлял около 45 минут, а общий клиренс из крови — 1,5 л/ч/кг.
Фармакокинетика у пациентов пожилого возраста
После закапывания глазных капель биматопроста в дозировке 0,3 мг/мл 2 раза в сутки средние значения AUC 0–24ч биматопроста, которые составляли 0,0634 нг × ч/мл у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), были значительно выше, чем те, которые наблюдались у молодых здоровых взрослых добровольцев (0,0218 нг × ч/мл). Однако эти данные не имеют клинического значения, поскольку системное действие после офтальмологического применения как для пациентов пожилого возраста, так и для молодых людей остается очень низким. Кумуляции биматопроста в крови со временем не наблюдалось, а профиль безопасности был подобным у пациентов пожилого возраста и молодых пациентов.
Показания
Снижение повышенного внутриглазного давления (ВГД) у взрослых с хронической открытоугольной глаукомой и внутриглазной гипертензией (в качестве монотерапии или дополнительной терапии к блокаторам β-адреноблокаторов).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или вспомогательным веществам, входящих в состав препарата, в том числе к бензалкония хлориду.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследований лекарственных взаимодействий не проводилось.
У человека развития взаимодействий не ожидается, поскольку после закапывания 0,3 мг/мл глазных капель биматопрост его системные концентрации являютс очень низкими (менее 0,2 нг/мл). Биматопрост подвергается биотрансформации любыми многочисленными ферментами и путями; в доклинических исследованиях не наблюдалось влияния на печеночные ферменты, которые метаболизируют лекарственные средства.
В ходе клинических исследований биматопрост применяли одновременно с несколькими различными офтальмологическими блокаторами β-адренорецепторов без единого доказательства лекарственных взаимодействий.
Одновременное применение биматопроста и других противоглаукомных средств, кроме местных препаратов блокаторов β-адренорецепторов, при комбинированной терапии глаукомы не исследовалось.
У аналогов простагландинов (например, Биматопрост-Фарматен) существует потенциал для уменьшения эффекта снижения ВГД, если их применяют пациенты с глаукомой или глазной гипертензией вместе с другими аналогами простагландинов.
Особенности применения
До начала лечения пациентов необходимо проинформировать о возможном росте ресниц, потемнение кожи век и усиление пигментации радужки глаз, поскольку такие эффекты наблюдались при лечении биматопростом. Некоторые из этих изменений могут быть постоянными и привести к появлению различия между глазами, если лечили только один глаз. Вероятно, что усиление пигментации радужки будет необратимым. Изменения пигментации происходят благодаря увеличению содержания меланина в меланоцитах, а не увеличению количества меланоцитов. Длительный эффект усиления пигментации радужки глаз неизвестен. Изменения цвета радужки, которые наблюдаются при офтальмологическом применении биматопроста, могут быть незаметными в течение нескольких месяцев или лет. Обычно коричневая пигментация вокруг зрачка распространяется концентрически к периферии радужки, в результате чего радужка целиком или ее часть приобретают более коричневый цвет. Очевидно, лечение не влияет ни на невус, ни на точечки радужки. После 12 месяцев лечения биматопростом в дозировке 0,3 мг/мл частота случаев пигментации радужки составляла 1,5% и не увеличивалась в течение следующих 3 лет лечения. Сообщалось, что изменение пигментации периорбитальных тканей у некоторых пациентов имеет обратимый характер.
Поскольку после лечения глазными каплями биматопрост в дозировке 0,3 мг/мл нечасто сообщалось о случаях кистозного макулярного отека, пациентам с известными факторами риска развития макулярного отека (например, афакией и псевдофакией с разрывом задней капсулы хрусталика) препарат следует применять с осторожностью.
Существуют единичные спонтанные сообщения о реактивации предыдущих инфильтратов роговицы или глазных инфекций при применении глазных капель биматопроста в дозировке 0,3 мг/мл. Пациентам с предыдущей историей значительных глазных вирусных инфекций (например, с простым герпесом) или увеитом/иритом препарат следует применять с осторожностью.
Применение биматопрост не изучалось у пациентов с воспалительными заболеваниями глаз, неоваскулярной, воспалительной, закрытоугольной глаукомой, врожденной глаукомой или узкоугольной глаукомой.
На участках, где раствор препарата биматопрост находится в постоянном контакте с поверхностью кожи, возможен рост волос. Поэтому важно применять препарат согласно инструкции и избегать его контакта с щекой или другими участками кожи.
Применение глазных капель биматопрост не изучали у пациентов с расстройствами дыхательной функции. В то время, когда существует ограниченная информация по лечению препаратом пациентов с бронхиальной астмой или хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) в анамнезе, в послерегистрационной практике есть сообщения об обострении бронхиальной астмы, одышке и ХОБЛ, а также о новых случаях астмы. Частота возникновения этих симптомов не установлена. Пациентам с ХОБЛ, бронхиальной астмой или расстройствами дыхательной функции, обусловленными другими причинами, препарат следует применять с осторожностью.
Применение биматопрост не изучали у пациентов с блокадой сердца серьезнее, чем 1-й степени, или с неконтролируемой застойной сердечной недостаточностью. Существует ограниченное количество спонтанных сообщений о случаях брадикардии или артериальной гипотензии при применении глазных капель биматопрост в дозировке 0,3 мг/мл. Поэтому пациентам со склонностью к низкой частоте сердечных сокращений и низкому артериальному давлению препарат следует применять с осторожностью.
В исследованиях лечения пациентов с глаукомой или глазной гипертензией глазными каплями биматопрост в дозировке 0,3 мг/мл было показано, что применение более 1 дозы биматопроста в сутки может уменьшить эффект снижения ВГД. Пациенты, применяющие биматопрост вместе с другими аналогами простагландинов, должны находиться под контролем для выявления изменений ВТО.
Биматопрост-Фарматен содержит консервант бензалкония хлорид, который может абсорбироваться мягкими контактными линзами. Из-за присутствия бензалкония хлорида может также наблюдаться раздражение глаз и обесцвечивание мягких контактных линз. Контактные линзы следует снимать перед закапыванием и повторно вставлять не раньше, чем через 15 минут после применения препарата.
Сообщалось, что бензалкония хлорид вызывает капельную кератопатию и / или токсическую язвенную кератопатию. Поскольку Биматопрост-Фарматен содержит бензалкония хлорид, при частом или длительном применении препарата пациенты с сухостью глаз или с поврежденной роговицей должны находиться под наблюдением.
Имеются сообщения о случаях бактериального кератита, связанные с применением многодозовых контейнеров с местными офтальмологическими препаратами. Такие контейнеры были нечаянно контаминированные пациентами, которые в большинстве случаев имели сопутствующие заболевания глаз. Пациенты с повреждением поверхности глазного эпителия имеют больший риск развития бактериального кератита.
Наконечник флакона-капельницы не должен контактировать с глазом, окружающими поверхностями, пальцами и другими поверхностями, чтобы избежать микробного загрязнения раствора.
Способ применения и дозы
Рекомендуется закапывать по 1 капле в пораженный глаз (глаза) 1 раз в сутки вечером. Доза не должна превышать введение в сутки, поскольку частое применение может уменьшить эффект снижения повышенного ВГД.
При применении нескольких местных офтальмологических препаратов их следует закапывать с 5-минутным интервалом.
Отдельные группы пациентов
Пациенты с поражением печени или почек
Лечение биматопростом пациентов с поражением почек или с умеренным или тяжелым поражением функции печени не изучали, поэтому таким пациентам препарат следует применять с осторожностью. У пациентов с легкими заболеваниями печени в анамнезе или с отклонениями от нормы начальных показателей аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и/или билирубина применения глазных капель биматопростА в дозировке 0,3 мг/мл в течение 24 месяцев не вызывало негативного влияния на печеночную функцию.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте младше 18 лет не исследовали, поэтому его не рекомендуется применять данной категории пациентов.
Побочные реакции
При проведении клинических исследований и в пострегистрационный период сообщали о таких побочных реакциях, большинство из которых были офтальмологическими, легкой и средней степени тяжести, и несерьезными.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны органа зрения: конъюнктивальная гиперемия, зуд глаз, рост ресниц, капельный поверхностный кератит, эрозия роговицы, жжение глаз, раздражение глаз, аллергический конъюнктивит, блефарит, ухудшение зрения, астенопия, конъюнктивальный отек, ощущение инородного тела в глазу, сухость глаз, боль в глазах, светобоязнь, слезотечение, выделения из глаз, расстройства/затуманивание зрения, гиперпигментация радужки, потемнение ресниц, эритема век, зуд век, ретинальное кровоизлеяние, увеит, кистозный макулярный отек, ирит, блефароспазм, ретракция век, периорбитальная эритема, отек век, изменения периорбитального участка и век, включая углубление борозды век, дискомфорт в глазах.
Сосудистые расстройства: артериальная гипертензия.
Со стороны дыхательной системы: бронхиальная астма, обострение бронхиальной астмы, обострения ХОБЛ и одышка.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота.
Со стороны кожи и подкожной ткани: гиперпигментация кожи вокруг глаз, гирсутизм, обесцвечивание кожи (вокруг глаз).
Общие нарушения и реакции в месте введения: астения.
Исследования: отклонения в функциональных печеночных тестах.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая признаки и симптомы глазной аллергии и аллергического дерматита.
Побочные реакции, о которых сообщали для глазных капель, содержащих фосфаты
В редких случаях у некоторых пациентов со значительными повреждениями роговицы сообщали о случаях кальцификации роговицы, связанные с применением глазных капель, содержащих фосфаты.
Срок годности
30 месяцев.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Применять не более 4 недель после вскрытия флакона.
Условия хранения
Специальные условия хранения препарата не предусмотрены.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3 мл раствора капель глазных во флаконах-капельницах, закрытых колпачками с контролем первого вскрытия.
По 1 флакону-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.