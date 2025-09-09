Фармакодинамика.

Механизм действия, по которому биматопрост снижает внутриглазное давление (ВГД) у человека, заключается в увеличении оттока водянистой влаги через трабекулярную сетку и усилении увеосклерального оттока. Снижение ВГД начинается примерно через 4 часа после первого применения, максимальный эффект достигается через 8–12 часов. Продолжительность эффекта поддерживается в течение не менее 24 часов.

Биматопрост является сильнодействующим средством, снижающим ВГД. Он относится к синтетическим простамидам и структурно родственный к простагландину F2α (PGF2α) и не влияет ни на один из известных типов рецепторов простагландина. Биматопрост избирательно имитирует действие недавно изобретенных биосинтетических веществ, так называемых простамидов. Однако структура рецептора простамидов еще не установлена.

В течение 12-месячной монотерапии взрослых пациентов глазными каплями биматопрост с дозировкой 0,3 мг / мл по сравнению с тимололом, среднее изменение ВГД по сравнению с базовым уровнем, измеренным утром в 8 часов, находилось в пределах от -7,9 до -8,8 мм рт.ст. Во время каждого посещения врача средние суточные значения ВГД, которые измерялись в течение 12-месячного периода, отличались не более чем на 1,3 мм рт.ст. в течение дня и никогда не превышали 18,0 мм рт.ст.

Фармакокинетика.

Биматопрост хорошо проникает через роговицу и склеру человека в условиях in vitro. После офтальмологического применения у взрослых системное действие биматопроста очень низкое, его аккумуляция со временем не наблюдается. После ежедневного закапывания 1 капли раствора биматопроста концентрацией 0,3 мг/мл в сутки в оба глаза в течение 2 недель максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигалась через 10 минут после применения и снижалась ниже предела детектирования (0,025 нг/мл) в течение 1,5 часа после закапывания. Средние значения Cmax и AUC 0–24ч были похожими на 7-й и 14-й дни применения и составляли около 0,08 нг/мл и 0,09 нг × ч/мл соответственно, что указывает на то, что равновесная концентрация биматопроста достигалась в течение первой недели местного применения.

Биматопрост равномерно распределяется в тканях, а объем системного распределения при достижении равновесной концентрации препарата составлял 0,67 л/кг. В кровообращении человека биматопрост находится преимущественно в плазме крови. Связывание биматопроста с белками плазмы составляет около 88%.

Биматопрост является основным циркулирующим веществом в крови после того, как он попадает в системный кровоток после закапывания. Затем биматопрост подвергается окислению, N-дезэтилированию и глюкуронизации с образованием различных метаболитов.

Биматопрост выводится преимущественно почками: до 67% дозы, внутривенно введенной здоровым добровольцам, выводилось с мочой и 25% дозы — с калом. Период полувыведения, который определялся после внутривенного введения, составлял около 45 минут, а общий клиренс из крови — 1,5 л/ч/кг.

Фармакокинетика у пациентов пожилого возраста

После закапывания глазных капель биматопроста в дозировке 0,3 мг/мл 2 раза в сутки средние значения AUC 0–24ч биматопроста, которые составляли 0,0634 нг × ч/мл у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), были значительно выше, чем те, которые наблюдались у молодых здоровых взрослых добровольцев (0,0218 нг × ч/мл). Однако эти данные не имеют клинического значения, поскольку системное действие после офтальмологического применения как для пациентов пожилого возраста, так и для молодых людей остается очень низким. Кумуляции биматопроста в крови со временем не наблюдалось, а профиль безопасности был подобным у пациентов пожилого возраста и молодых пациентов.