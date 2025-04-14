Биматопрост-Фарматен (Bimatoprost-Pharmathen)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
382,06
Экономия при брони: -61,87 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
342,80
Экономия при брони: -21,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
390,46
Экономия при брони: -32,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
375,86
Экономия при брони: -47,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
369,96
Экономия при брони: -23,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
367,78
Экономия при брони: -38,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
380,57
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
376,60
Экономия при брони: -48,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
347,01
Экономия при брони: -21,88 грн