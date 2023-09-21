БИМАТОПРОСТ (BIMATOPROST) Действующее вещество
Биматопрост снижает внутриглазное давление у людей за счет увеличения оттока водянистой влаги через трабекулярную сеть и увеличения увеосклерального оттока.
Снижение внутриглазного давления начинается примерно через 4 часа после первого введения и максимальный эффект достигается примерно через 8-12 часов. Эффект длится в течение, по меньшей мере, 24 часов. Биматопрост является мощным офтальмологическим средством для снижения внутриглазного давления. Представляет собой синтетический простамид, структурно связанный с простагландином F2a (PGF2a), который не действует через известные рецепторы простагландина. Биматопрост селективно имитирует эффекты недавно открытых биосинтезированных веществ - простамидов. Однако структура рецепторов простамида пока не идентифицирована. По данным клинических исследований, не отмечалось значимого влияния биматопроста на частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
снижение повышенного внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме и офтальмогипертензии у взрослых (в качестве монотерапии или в сочетании с β-адреноблокаторами).
применяют у взрослых, по 1 капле 0,01% р-ра, закапывая в пораженный глаз (глаза) 1 раз в сутки вечером.
Доза не должна превышать 1 введение 1 раз в сутки, так как более частое применение препарата может уменьшить выраженность эффекта снижения повышенного внутриглазного давления.
повышенная чувствительность к биматопросту.
со стороны нервной системы - головная боль;
со стороны органа зрения - гиперемия конъюнктивы, крапчатый кератит, раздражение слизистой оболочки глаза, зуд, увеличение ресниц, астенопия, нарушения зрения, нарушения функции конъюнктивы, отек конъюнктивы, гиперпигментация радужной оболочки, выпадение ресниц или бровей; со стороны пищеварительного тракта - тошнота; со стороны кожи и ее производных - покраснение век, зуд век, гиперпигментация кожи, гипертрихоз, сухость кожи, образование корки на краю век, отек век, зуд;
общие нарушения и изменения в месте введения - раздражение в месте введения;
до начала лечения пациентов необходимо проинформировать о возможном увеличении ресниц, усилении пигментации кожи ресниц и пигментации радужной оболочки глаз. Некоторые изменения могут оказаться постоянными и могут сопровождаться возникновением различий между глазами, если инстилляцию препарата проводили только в один глаз. Усиление пигментации радужной оболочки происходит медленно и может быть незаметным в течение нескольких месяцев или лет. Сообщалось, что изменения пигментации в периорбитальных тканях носят обратимый характер и исчезают при прекращении приема.
Биматопрост следует применять с осторожностью у пациентов с риском возникновения отека макулы (при афакии, псевдофакии с повреждением задней капсулы хрусталика).
Биматопрост следует применять с осторожностью у пациентов с наличием в анамнезе вирусных поражений глаз (напр., простого герпеса) или увеита/воспаления радужной оболочки глаза.
Возможен рост волос на участках кожи, на которых препарат постоянно вступает в контакт с кожей. Необходимо применять биматопрост согласно инструкции по применению и не допускать попадания препарата на кожу.
Применение более 1 дозы биматопроста в сутки приводит к уменьшению выраженности эффекта снижения повышенного внутриглазного давления у больных глаукомой или у пациентов с повышенным внутриглазным давлением. Пациенты, которые применяют биматопрост с другими аналогами простагландина, должны находиться под наблюдением врача и проверять внутриглазное давление.
При применении более одного топического офтальмологического препарата, необходимо делать 5-минутный перерыв между инстилляциями.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Биматопрост оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Как и в случае применения других глазных капель, если после инстилляции возникает временная нечеткость зрения, пациенту необходимо подождать, пока зрение восстановится, прежде чем управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
исследование взаимодействия биматопроста с другими лекарственными препаратами не проводилось. Лекарственного взаимодействия у людей не ожидается, поскольку системные концентрации биматопроста являются чрезвычайно низкими (<0,2 мг/мл) после применения р-ра биматопроста в дозе 0,3 мг/мл в форме глазных капель.
Доклинические исследования свидетельствуют, что биматопрост биотрансформируется в организме с помощью любого из многочисленных ферментов и путей метаболизма и не влияет на печеночные ферменты, участвующие в метаболизме лекарственных препаратов.
В ходе клинических исследований р-р биматопроста в форме глазных капель применяли одновременно с несколькими различными офтальмологическими блокаторами β-адренорецепторов (тимолол 0,5%) без признаков взаимодействия.
о случаях передозировки биматопроста не сообщалось. При местном применении биматопроста в форме глазных капель передозировка маловероятна.
В случае передозировки требуется поддерживающая и симптоматическая терапия.