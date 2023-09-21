до начала лечения пациентов необходимо проинформировать о возможном увеличении ресниц, усилении пигментации кожи ресниц и пигментации радужной оболочки глаз. Некоторые изменения могут оказаться постоянными и могут сопровождаться возникновением различий между глазами, если инстилляцию препарата проводили только в один глаз. Усиление пигментации радужной оболочки происходит медленно и может быть незаметным в течение нескольких месяцев или лет. Сообщалось, что изменения пигментации в периорбитальных тканях носят обратимый характер и исчезают при прекращении приема.

Биматопрост следует применять с осторожностью у пациентов с риском возникновения отека макулы (при афакии, псевдофакии с повреждением задней капсулы хрусталика).

Биматопрост следует применять с осторожностью у пациентов с наличием в анамнезе вирусных поражений глаз (напр., простого герпеса) или увеита/воспаления радужной оболочки глаза.

Возможен рост волос на участках кожи, на которых препарат постоянно вступает в контакт с кожей. Необходимо применять биматопрост согласно инструкции по применению и не допускать попадания препарата на кожу.

Применение более 1 дозы биматопроста в сутки приводит к уменьшению выраженности эффекта снижения повышенного внутриглазного давления у больных глаукомой или у пациентов с повышенным внутриглазным давлением. Пациенты, которые применяют биматопрост с другими аналогами простагландина, должны находиться под наблюдением врача и проверять внутриглазное давление.

При применении более одного топического офтальмологического препарата, необходимо делать 5-минутный перерыв между инстилляциями.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Биматопрост оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Как и в случае применения других глазных капель, если после инстилляции возникает временная нечеткость зрения, пациенту необходимо подождать, пока зрение восстановится, прежде чем управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.