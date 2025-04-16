Биматопрост-Фарматен (Bimatoprost-Pharmathen)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
376,23
Экономия при брони: -45,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
382,79
Экономия при брони: -53,27 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
384,20
Экономия при брони: -21,75 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
387,47
Экономия при брони: -25,02 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
385,20
Экономия при брони: -22,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
377,94
Экономия при брони: -37,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
384,64
Экономия при брони: -22,41 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
371,39
Экономия при брони: -63,87 грн