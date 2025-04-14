Биматопрост-Фарматен (Bimatoprost-Pharmathen)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
377,98
Экономия при брони: -14,99 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
374,55
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
367,96
Экономия при брони: -38,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
383,51
Экономия при брони: -35,34 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
373,80
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
369,35
Экономия при брони: -21,18 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
382,89
Экономия при брони: -20,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
379,52
Экономия при брони: -19,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
376,22
Экономия при брони: -13,76 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
349,50
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
375,17
Экономия при брони: -64,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen