Биматопрост-Фарматен (Bimatoprost-Pharmathen)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
383,23
Экономия при брони: -20,46 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20
Экономия при брони: -10,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
376,83
Экономия при брони: -55,48 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
379,26
Экономия при брони: -57,42 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
367,61
Экономия при брони: -46,49 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
363,90
Экономия при брони: -10,60 грн