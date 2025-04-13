Биматопрост-Фарматен (Bimatoprost-Pharmathen)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 559 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
362,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
376,86
Экономия при брони: -57,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
379,00
Экономия при брони: -40,41 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
391,70
Экономия при брони: -59,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
384,46
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
374,40
Экономия при брони: -16,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
382,58
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
376,01
Экономия при брони: -37,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
380,42
Экономия при брони: -17,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen