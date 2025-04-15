Биматопрост-Фарматен (Bimatoprost-Pharmathen)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
386,35
Экономия при брони: -23,94 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
376,86
Экономия при брони: -45,88 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
385,55
Экономия при брони: -40,34 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,40
Экономия при брони: -18,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
381,29
Экономия при брони: -46,33 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
356,40
Экономия при брони: -10,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
381,77
Экономия при брони: -60,85 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
359,10
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
373,87
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Биматопрост-Фарматен капли глазные 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Pharmathen
364,20 грн