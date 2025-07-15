Дутастерид (Dutasteride) (361160) - инструкция по применению ATC-классификация
Дутастерид инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующее вещество: дутастерид; 1 капсула содержит дутастерид 0,5 мг;
вспомогательные вещества: глицерол монокаприлокапрат Тип 1, бутилгидрокситолуол (Е 321);
оболочка капсулы: желатин, глицерин, вода очищенная, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), триглицериды средней цепи, лецитин соевый (Е 322).
Лекарственная форма
Капсулы мягкие.
Основные физико-химические свойства: удлиненные непрозрачные желтые мягкие желатиновые капсулы, содержащие маслянистую желтоватую жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Ингибиторы тестостерон-5a-редуктазы. Код ATС G04C B02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дутастерид — двойной ингибитор 5α-редуктазы, тормозящий как тип 1, так и тип 2 изоферментов 5α-редуктазы, отвечающих за превращение тестостерона в 5α-дигидротестостерон. Дигидротестостерон — это андроген, который в первую очередь отвечает за гиперплазию ткани предстательной железы. Максимальное уменьшение дигидротестостерона на фоне приема дутастерида зависит от дозы и наблюдается в первые 1–2 недели. После 1-й и 2-й недели применения дутастерида в дозе 0,5 мг средняя концентрация дигидротестостерона уменьшается на 85 и 90% соответственно.
У больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, получавших 0,5 мг дутастерида в сутки, среднее снижение уровня дигидротестостерона составило 94% через 1 год и 93% — через 2 года лечения, средний уровень тестостерона повышался на 19% через 1 и через 2 года.
Фармакокинетика.
Дутастерид следует применять перорально в форме раствора в мягких желатиновых капсулах. После приема разовой дозы 0,5 мг пик концентрации препарата в плазме крови наблюдается через 1–3 часа. Абсолютная биодоступность составляет 60% при применении путем двухчасовой внутривенной инфузии. Биодоступность не зависит от еды.
Дутастерид после однократного или многократного приема имеет большой объем распределения (300 — 500 л). Процент связывания с белками плазмы крови — более 99,5%.
При применении в суточной дозе 0,5 мг 65% постоянной концентрации дутастерида в плазме крови достигается через 1 месяц лечения и около 90% — через 3 месяца. Устойчивая постоянная концентрация дутастерида около 40 нг/мл в плазме крови достигается после 6 мес лечения в суточной дозе 0,5 мг. Как и в плазме крови, стойкая концентрация дутастерида в семенной жидкости достигается через 6 месяцев. После 52 нед лечения средняя концентрация дутастерида в семенной жидкости составляет 3,4 нг/мл (в пределах 0,4–14 нг/мл). Процент распределения дутастерида из плазмы крови в семенную жидкость — около 11,5%.
In vitro дутастерид метаболизируется ферментами CYP3A4 цитохрома Р450 человека до двух моногидроксильных метаболитов.
По данным спектрометрического анализа в плазме крови человека определяется неизмененный дутастерид, 3 главных метаболита (4'-гидроксидутастерид, 1,2-дигидродутастерид и 6- гидрокси-дутастерид) и 2 малых метаболита (6,4'-дигидроксида тастерид и 15- гидроксидутастерид).
Дутастерид интенсивно метаболизируется. После приема перорального дутастерида в дозе 0,5 мг/сутки 1 — 15,4% (в среднем 5,4%) применяемой дозы выводится с калом в виде неизмененного дутастерида. Остальные применяемые дозы выводятся в виде метаболитов.
В моче обнаруживаются только следы неизмененного дутастерида (менее 0,1% дозы). Конечный период полувыведения дутастерида составляет 35 недель. Остатки дутастерида в плазме крови могут быть обнаружены через 4 6 месяцев после окончания лечения.
По данным изучения фармакокинетики и фармакодинамики, изменять дозу дутастерида в соответствии с возрастом пациента не требуется.
Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. Однако при приеме 0,5 мг дутастерида с мочой у человека выводится менее 0,1%, поэтому изменять дозу пациентам с почечной недостаточностью не нужно.
Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Особенности применения»).
Безопасность и клинические исследования
Сердечная недостаточность
В 4-летнем клиническом исследовании применение дутастерида в сочетании с тамсулозином для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы у 4844 мужчин (исследование CombAT) частота возникновения сердечной недостаточности (сборное понятие) в группе комбинированной терапии (14/1610, 0,9%) была выше, чем в любой группе монотерапии дутастеридом (4/1623, 0,2%) или тамсулозином (10/1611, 0,6%).
В отдельном 4-летнем клиническом сравнительном исследовании плацебо с химиопрофилактикой дутастеридом с участием 8231 пациента в возрасте 50 — 75 лет с предварительно отрицательным результатом биопсии в отношении рака простаты и начальным уровнем PSA между 2,5 нг/мл и 10,0 нг/мл 50 — 60 лет или 3 нг/мл и 10,0 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет (исследование REDUCE) было установлено, что частота возникновения сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид 0,5 мг 1 раз в сутки (30/4105, 0,7%), выше по сравнению с теми пациентами, которые принимали плацебо (16/4126, 0,4%). В ретроспективном анализе этого исследования показана более высокая частота сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид и альфа-блокатор одновременно (12/1152, 1,0%), по сравнению с субъектами, принимавшими дутастерид без альфа-блокатора (18/2953, 0,6%), плацебо и альфа-блокатор (1/1399, <0,1%) или плацебо без альфа-блокатора (15/2727, 0,6%). Причинная связь между применением дутастерида (отдельно или в комбинации с альфа-блокаторами) и возникновением сердечной недостаточности установлена не была (см. раздел «Особенности применения»).
Рак предстательной железы и низкодифференцированные опухоли
В 4-летнем сравнительном исследовании плацебо и дутастерида с участием 8231 пациента в возрасте 50 — 75 лет с предварительно отрицательным результатом биопсии по отношению к раку простаты и начальным уровнем PSA между 2,5 нг/мл и 10,0 нг/мл у мужчин в возрасте 50 — 60 лет или 3 нг/мл и 10,0 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет (исследование REDUCE) 6706 субъектам была проведена игольная биопсия простаты (обязательная по первичному протоколу), данные которой были использованы для анализа дифференцировки по шкале Глисона. В исследовании было выявлено 1517 пациентов с диагнозом рака простаты. Большинство опухолей простаты (70%), выявленных с помощью биопсии, в обеих группах лечения имели высокий уровень дифференцировки (5–6 баллов по шкале Глисона).
В группе дутастерида зарегистрирована более высокая частота (n = 29, 0,9%) низкодифференцированного рака простаты (8–10 баллов по шкале Глисона) по сравнению с группой плацебо (n = 19, 0,6%) (р = 0, 15). В 1–2-е годы исследования количество пациентов с раком предстательной железы с дифференцировкой 8 — 10 баллов по шкале Глисона было одинаковым в группе дутастерида (n = 17, 0,5%) и в группе плацебо (n = 18, 0, 5%). В 3–4 годы исследования большее количество случаев рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона было диагностировано в группе дутастерида (n = 12, 0,5%) по сравнению с группой плацебо (n = 1, < 0, 1%) (р = 0,0035). Нет данных о влиянии на риск развития рака простаты у мужчин, принимающих дутастерид более 4 лет. Процент пациентов с диагнозом рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона сохранялся постоянным в разные периоды исследования (1–2-й, 3–4-й годы) в группе дутастерида (0,5% в каждый период времени), в то время как в группе плацебо процент пациентов с низкодифференцированным раком простаты (8–10 баллов по шкале Глисона) был ниже в 3–4 годы, чем в 1–2 годы (< 0,1% и 0, 5%, соответственно) (см. раздел «Особенности применения»). Не было разницы в частоте развития рака предстательной железы с дифференцировкой 7 — 10 баллов по шкале Глисона (р = 0,81).
В 4-летнем клиническом исследовании лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (Combat), где первичным протоколом не была предусмотрена обязательная биопсия, и все диагнозы рака простаты были установлены на биопсии по показаниям, частота рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов Глисона была (n = 8, 0,5%) — в группе дутастерида, (n = 11, 0,7%) — в группе тамсулозина и (n = 5, 0,3%) — в группе комбинированной терапии.
Связь между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы остается невыясненной.
Рак грудной железы у мужчин
Два случая — контролируемые эпидемиологические исследования, одно проведено в США (n = 339 случаев рака грудной железы и n = 6780 в группе контроля), а другое в Великобритании (n = 398 случаев рака молочной железы и n = 3930 в группе контроля), не показали никакого увеличения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5-редуктазы. Результаты первого исследования не выявили связи с раком грудной железы (относительный риск в случае применения 1 года до установления диагноза рака молочной железы по сравнению с применением < 1 года: 0,70: 95% ДИ 0,34, 1,45). Во втором исследовании относительный риск рака молочной железы, связанный с применением ингибиторов 5α-редуктазы по сравнению с отсутствием применения, составил 1,08: 95% ДИ 0,62, 1,87).
Причинная связь между случаями рака грудной железы у мужчин и длительным применением дутастерида не установлена.
Показания
Лечение симптомов средней и тяжелой степени доброкачественной гиперплазии предстательной железы; уменьшение риска возникновения острой задержки мочи и при необходимости хирургического вмешательства у больных с симптомами средней и тяжелой степени доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Противопоказания
ДУТАСТЕРИД-ВИСТА противопоказан больным с повышенной чувствительностью к дутастериду, другим ингибиторам 5α-редуктазы, сое, арахису или другим компонентам препарата.
ДУТАСТЕРИД-ВИСТА не применять для лечения женщин и детей (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
ДУТАСТЕРИД-ВИСТА противопоказан больным с тяжелой печеночной недостаточностью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Информацию о снижении уровней PSA (Простат-специфический антиген) в плазме крови во время лечения дутастеридом, а также информацию об обнаружении рака простаты см. в разделе «Особенности применения».
Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику дутастерида
Применение вместе с ингибиторами CYP3A4 и/или P-гликопротеина
Дутастерид в основном выводится путем метаболизма. Результаты исследования in vitro показывают, что катализаторами метаболизма являются CYP3A4 и CYP3A5. Официальные исследования взаимодействия с активными ингибиторами CYP3A4 не проводили. Однако в популяционном исследовании фармакокинетики концентрации дутастерида в плазме крови были в среднем в 1,6–1,8 раза выше у небольшого количества тех пациентов, которые одновременно лечились верапамилом или дилтиаземом (умеренные ингибиторы CYP3A4 и ингибиторы P-гликопротеина), чем у других пациентов.
По данным исследования клиренс дутастерида уменьшается при одновременном применении с ингибиторами CYP3A4 верапамилом (37%) и дилтиаземом (44%). Вместе с тем клиренс дутастерида не уменьшается при применении с амлодипином, другим антагонистом кальциевых канальцев.
Поскольку дутастерид метаболизируется изоферментом CYP3A4, концентрация дутастерида в плазме крови может увеличиваться при наличии ингибиторов CYP3A4. Долгосрочное назначение препарата ДУТАСТЕРИД-ВИСТА с препаратами, являющимися сильными ингибиторами фермента CYP3A4 (таким как ритонавир, индинавир, нефезадон, итраконазол, перорально вводимые кетоконазол), может приводить к увеличению концентрации дутастерида. Дальнейшее ингибирование 5α-редуктазы при увеличении продолжительности действия дутастерида маловероятно. Но возможно уменьшение частоты введения доз дутастерида при развитии побочных эффектов. Следует отметить, что в случае угнетения активности фермента длительный период полувыведения может стать еще дольше и сопутствующая терапия может в таком случае длиться более 6 месяцев до того, как будет достигнута новая равновесная концентрация.
In vitro дутастерид не метаболизируется CYP1A2, CYP2A6, CYP2E1, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6 и CYP2D6-изоферментами системы цитохрома Р450 у человека.
Влияние дутастерида на фармакокинетику других лекарственных средств
Дутастерид не влияет на фармакокинетику варфарина или дигоксина. Это указывает на то, что дутастерид не ингибирует/не индуцирует активность фермента CYP2C9 или Р-гликопротеина-переносчика. Данные исследований взаимодействия in vitro указывают на то, что дутастерид не ингибирует ферменты CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 или CYP3A4.
В небольшом исследовании (N=24) продолжительностью 2 недели с участием здоровых мужчин дутастерид (0,5 мг/сут) не влиял на фармакокинетику тамсулозина или теразозина. В этом исследовании также не было выявлено признаков фармакодинамического взаимодействия.
Исследования in vitro показали, что дутастерид не вытесняет варфарин, аценокумарол, фенпрокумол, диазепам или фенитоин из связи с белками плазмы крови, как и эти компоненты не замещают дутастерид. Изучали взаимодействие дутастерида с тамсулозином, теразоцином, варфарином, дигоксином и холестирамином. Клинически значимого взаимодействия обнаружено не было. Применение 12 г холестерамина через 1 ч после однократной дозы 5 мг дутастерида не влияло на фармакокинетику дутастерида.
Хотя специфические исследования по изучению взаимодействия с другими препаратами не проводились, около 90% всех пациентов во время клинических исследований дутастерида получали и другие лекарственные средства. Никаких клинически значимых побочных реакций не было отмечено при одновременном применении дутастерида с антигиперлипидемическими препаратами, с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, блокаторами β-адренорецепторов, блокаторами кальциевых каналов, кортикостероидами, диуретиками, нестероидными противовоспалительными препаратами, ингибиторами фосфодиэстеразы типа V и хинолиновыми антибиотиками.
Особенности применения
Побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы
Комбинированную терапию можно назначать после тщательной оценки пользы/риска в связи с потенциальным повышением риска побочных реакций (включая сердечную недостаточность) и после рассмотрения альтернативных вариантов терапии, включая монотерапию (см. раздел «Способ применения и дозы»).
По данным 4-летних клинических исследований, частота возникновения сердечной недостаточности (сборный срок для всех сообщений, преимущественно первичной сердечной недостаточности и застойной сердечной недостаточности) была выше среди пациентов, лечившихся комбинацией дутастерида с альфа-блокатором, главным образом тамсулозином, по сравнению с пациентами, не получавших такой комбинации. По данным этих двух исследований, частота сердечной недостаточности была низкой (≤ 1%) и вариабельной в рамках этих исследований. Диспропорции в частоте возникновения сердечно-сосудистых побочных явлений отсутствуют ни в одном из исследований. Причинная связь между применением дутастерида (отдельно или в комбинации с альфа-блокаторами) и возникновением сердечной недостаточности установлена не была (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Проведен мета-анализ 12 рандомизированных, плацебо-контролируемых или сравнительных клинических исследований (n=18802), в котором оценивали риск развития побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы при применении дутастерида (по сравнению с контрольной группой). Не было установлено устойчивого статистически значимого увеличения риска сердечной недостаточности (RR 1,05; 95% ДИ 0,71, 1,57), острого инфаркта миокарда (RR 1,00; 95% ДИ 0,77, 1,30) или инсульта (RR 1,20; 95% ДИ 0,88, 1,64).
Влияние на простатоспецифический антиген (PSA)
Концентрация простатоспецифического антигена (PSA) является важным компонентом процесса скрининга для выявления рака предстательной железы.
Дутастерид-ВИСТА способен снижать уровень сывороточного PSA у пациентов в среднем примерно на 50% через 6 месяцев лечения.
Пациенты, принимающие ДУТАСТЕРИД-ВИСТА, должны иметь новый начальный уровень PSA, установленный через 6 месяцев после лечения этим препаратом. Впоследствии этот уровень рекомендуется регулярно проверять. Любое подтвержденное увеличение уровня PSA от самого низкого уровня во время применения препарата ДУТАСТЕРИД-ВИСТА может свидетельствовать о наличии рака предстательной железы или несоблюдении режима лечения лекарственным средством ДУТАСТЕРИД-ВИСТА и требует тщательного изучения, даже если показатели PSA находятся в пределах нормы у мужчин, которые не лечились ингибиторами 5α-редуктазы. При интерпретации показателей PSA у больных, которые лечатся препаратом ДУТАСТЕРИД-ВИСТА, следует учитывать предыдущие показатели PSA для сравнения.
Применение ДУТАСТЕРИД-ВИСТА не влияет на использование уровня PSA для диагностики рака предстательной железы после установления его нового начального уровня.
Общий уровень сывороточного PSA возвращается к исходному уровню в течение 6 месяцев после прекращения лечения.
Соотношение же свободного PSA и общего уровня PSA остается устоявшимся даже во время лечения препаратом ДУТАСТЕРИД-ВИСТА. Поэтому если для больного, принимающего ДУТАСТЕРИД-ВИСТУ, врач решит использовать в качестве определения рака предстательной железы процент свободного PSA, корректировку его значение производить не нужно.
Перед началом курса лечения дутастеридом и периодически во время лечения следует проводить пальцевое ректальное обследование пациента, а также использовать другие методы выявления рака предстательной железы.
Рак предстательной железы и опухоли высокой степени градации по Глисону (низко-дифференцированные)
В ходе 4-летнего клинического исследования с участием > 8000 мужчин в возрасте 50 — 75 лет с предварительными отрицательными результатами биопсии относительно рака предстательной железы и начальным уровнем PSA между 2,5 нг/мл и 10,0 нг/мл (исследование REDUCE) в 1517 г. был диагностирован рак предстательной железы. Частота случаев рака предстательной железы (8–10 по шкале Глисона) в группе пациентов, лечившихся дутастеридом (n=29, 09%), была выше по сравнению с группой, получавшей плацебо (n=19, 06%). Увеличение частоты случаев рака предстательной железы по шкале Глисона 5–6 и 7–10 не наблюдалось. Причинной взаимосвязи между применением дутастерида и высокими стадиями рака предстательной железы не было установлено. Клиническое значение числовой диспропорции неизвестно. Мужчин, которые лечатся лекарственным средством ДУТАСТЕРИД-ВИСТА, необходимо регулярно проверять в связи с риском рака предстательной железы, включая определение PSA.
В дополнительном последовательном двухлетнем исследовании с пациентами, участвовавшими в исследовании с применением дутастерида в качестве химической профилактики (исследование REDUCE), была установлена низкая частота новых случаев рака предстательной железы (группа дутастерида [n=14, 1,2%]) и группа плацебо [n=7, 0,7%]) с отсутствием новых идентифицированных случаев рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глисона.
Длительное последовательное (до 18 лет) наблюдение пациентов по клиническому исследованию с применением другого ингибитора 5α-редуктазы (финастерида) в качестве химической профилактики не показало статистически значимой разницы между группами финастерида и плацебо в частотах общей выживаемости (HR 1,02, 0 ,97–1,08) или выживаемость после диагностирования рака предстательной железы (HR 1,01, 95% ДИ 0,85–1,20).
Рак грудной железы
Сообщалось о редких случаях рака грудной железы у мужчин во время клинических исследований и в постмаркетинговый период. При этом эпидемиологические исследования указывают на отсутствие повышения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5-редуктазы. Пациенты должны немедленно сообщать о любых изменениях в ткани грудной железы, например выделение из соска или припухлость.
Негерметичные капсулы
Дутастерид абсорбируется через кожу, поэтому женщины и дети должны избежать контакта с негерметичными капсулами. Если жидкость из капсулы попала на кожу, ее следует незамедлительно смыть водой с мылом.
Печеночная недостаточность
Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучалось. Через активный метаболизм дутастерида и 3–5-недельный период полувыведения лечения дутастеридом пациентов с легкой или средней печеночной недостаточностью следует проводить с осторожностью (см. раздел «Способ применения и дозы», «Противопоказания», «Фармакологические свойства»).
Способ применения и дозы
Препарат Дутастерид-Виста можно назначать самостоятельно или в сочетании с альфа-блокатором тамсулозином (0,4 мг).
Взрослые мужчины (включая больных пожилого возраста)
Рекомендуемой дозой лекарственного средства Дутастерид-Вист является 1 капсула (0,5 мг) в сутки для перорального приема. Капсулу следует глотать целиком, не открывать и не разжевывать, поскольку при контакте с содержимым капсулы возможно раздражение слизистой рта и глотки.
Дутастерид-Виста можно принимать независимо от приема пищи.
Несмотря на то, что уменьшение выраженности симптомов от приема препарата может наблюдаться на ранней стадии, для объективной оценки эффективности препарата лечение следует продолжать не менее 6 месяцев.
Почечная недостаточность
Фармакокинетику дутастерида у больных с почечной недостаточностью не изучали, поэтому следует с осторожностью назначать больным с тяжелой почечной недостаточностью.
Печеночная недостаточность
Фармакокинетика дутастерида у пациентов с печеночной недостаточностью не изучалась, поэтому с осторожностью следует применять при легкой и умеренной печеночной недостаточности. Больным с тяжелой печеночной недостаточностью препарат противопоказан.
Дети
Применение противопоказано.
Побочные реакции
Монотерапия дутастеридом
Приблизительно у 19% из 2167 пациентов, принимавших дутастерид в двухлетних плацебо-контролируемых исследованиях фазы III, в течение первого года лечения возникли побочные реакции. Большинство нежелательных явлений были легкой или умеренной тяжести и поражали репродуктивную систему. В течение следующих 2 лет в открытых расширенных исследованиях не было обнаружено никаких изменений в профиле побочных явлений.
В таблице 1 представлены нежелательные реакции, выявленные в течение контролируемых клинических исследований и в период послерегистрационного применения. Приведенные нежелательные явления, выявленные в течение клинических исследований, которые, по мнению исследователей, были связаны с приемом препарата (с частотой больше или равной 1%), с большей частотой наблюдались у пациентов, принимавших дутастерид, по сравнению с плацебо в течение первого года лечения. Нежелательные явления, зафиксированные в период послерегистрационного применения, были обнаружены в спонтанных послерегистрационных отчетах, поэтому их частота неизвестна.
Классификация частоты: очень часто (> 1/10), часто (≥ 1/100 до <1/10), нечасто (от 1/1000 до 1/100), редко (от 1/10000 до 1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить из имеющихся данных).
Таблица 1
|Система органов
|Побочная реакция
|Частота заболевания по данным клинических исследований
|Частота заболевания в течение 1 года лечения (n=2167)
|Частота заболевания в течение 2 лет лечения (n=1744)
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Импотенция*
|6,0%
|1,7%
|Измененное (сниженное) либидо*
|3,7%
|0,6%
|Расстройства эякуляции *^
|1,8%
|0,5%
|Заболевание молочной железы+
|1,3%
|1,3%
|Со стороны иммунной системы
|Аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу, локализованный отек и ангионевротический отек
|Оценка заболеваемости по пострегистрационным данным
|Частота неизвестна
|Психические расстройства
|Депрессия
|Частота неизвестна
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Алопеция (прежде всего потеря волос на теле), гипертрихоз
|Нечасто
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Тестикулярная боль и отек
|Частота неизвестна
* Побочные реакции, связанные с нарушением половой функции, ассоциируются с лечением дутастеридом (включая монотерапию и комбинацию с тамсулозином). Эти побочные реакции могут продолжаться после прекращения лечения. Влияние дутастерида на их длительность неизвестно.
^ Включает уменьшение объема спермы.
+ Включая чувствительность и увеличение груди.
Комбинированная терапия (дутастерид + тамсулозин)
Данные 4-летнего исследования CombAT, в котором сравнивался прием дутастерида 0,5 мг (n = 1623) и тамсулозина 0,4 мг (n = 1611) 1 раз в сутки отдельно и в комбинации (n = 1610), показали, что частота побочных явлений, вызванных приемом препаратов, в течение первого, второго, третьего и четвертого года лечения соответственно составляла 22%, 6%, 4% и 2% для комбинированной терапии дутастеридом/тамсулозином, 15%, 6%, 3% и 2% для монотерапии дутастеридом, а также 13%, 5%, 2% и 2% для монотерапии тамсулозином. Большая частота побочных реакций в группе комбинированной терапии в течение первого года лечения была обусловлена более высокой частотой нарушений репродуктивной системы, в частности нарушений эякуляции, наблюдавшихся в этой группе.
В течение первого года лечения в исследовании CombAT указаны ниже побочные реакции, которые, по мнению исследователей, связанные с приемом препаратов, были зарегистрированы с частотой большей или равной 1%; Частота возникновения этих реакций в течение 4 лет лечения приведена в таблице 2.
Таблица 2
|Класс системы органов
|Побочная реакция
|Частота возникновения в течение лечения
|1-го года
|2-го года
|3-го года
|4-го года
Комбинацияa(n)
Дутастерид
Тамсулозин
(n = 1610)
(n = 1623)
(n = 1611)
(n = 1428)
(n = 1464)
(n = 1468)
(n = 1283)
(n = 1325)
(n = 1281)
(n = 1200)
(n = 1200)
(n = 1112)
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Импотенцияb
Комбинацияa
Дутастерид
Тамсулозин
6,3%
5,1%
3,3%
1,8%
1,6%
1,0%
0,9%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%
1,1%
Смена (снижение) либидоb
Комбинацияa
Дутастерид
Тамсулозин
5,3%
3,8%
2,5%
0,8%
1%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
0%
0%
< 0,1%
Нарушение эякуляции b^
Комбинацияa
Дутастерид
Тамсулозин
9%
1,5%
2,7%
1%
0,5%
0,5%
0,5%
0,2%
0,2%
<0,1%
0,3%
0,3%
Расстройства грудной железыc
Комбинацияa
Дутастерид
Тамсулозин
2,1%
1,7%
0,8%
0,8%
1,2%
0,4%
0,9%
0,5%
0,2%
0,6%
0,7%
0%
|Со стороны сердца
Сердечная недостаточностьd
Комбинацияa
Дутастерид
Тамсулозин
0,2%
< 0,1%
< 0,1%
0,4%
0,1%
<0,1%
0,2%
<0,1%
0,4%
0,2%
0%
0,2%
|Со стороны нервной системы
Головокружение
Комбинацияa
Дутастерид
Тамсулозин
1,4%
0,7%
1,3%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,4%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
0,2%
<0,1%
0%
а Комбинация — дутастерид 0,5 мг 1 раз в сутки плюс тамсулозин 0,4 мг 1 раз в сутки.
b Побочные реакции, связанные с нарушением половой функции, ассоциируются с лечением дутастеридом (включая монотерапию и комбинацию с тамсулозином). Эти побочные реакции могут продолжаться после прекращения лечения. Влияние дутастерида на их длительность неизвестно.
c Включая чувствительность и увеличение груди.
d Срок сердечная недостаточность включает застойную сердечную недостаточность, сердечную недостаточность, левожелудочковую недостаточность, острую левожелудочковую недостаточность, кардиогенный шок, острую сердечную недостаточность, правожелудочковую недостаточность, застойную карие кардиомиопатию.
^ Включает уменьшение объема спермы.
Данные исследований
Исследование REDUCE выявило более высокую частоту развития рака простаты с оценкой по шкале Глисона 8–10 у мужчин, принимавших дутастерид по сравнению с плацебо. Неизвестно, повлияли ли на результаты этого исследования уменьшение объема простаты или другие факторы, связанные с приемом дутастерида.
Со стороны иммунной системы
Очень редко: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу, локализованный отек и ангионевротический отек.
Со стороны психики
Очень редко: депрессивное настроение.
Со стороны кожи и подкожной ткани
Редко: алопеция (главным образом потеря волос на теле), гипертрихоз.
Со стороны репродуктивной системы и грудных желез
Очень редко: тестикулярная боль и отек.
Сообщалось о случаях рака грудной железы у мужчин в клинических и постмаркетинговых исследованиях (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 капсул в блистере, по 3 или 9 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.