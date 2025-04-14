Одесса (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
691,42
Экономия при брони: -31,86 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
741,42
Экономия при брони: -81,35 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
497,13
Экономия при брони: -57,51 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1355,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
493,80
Экономия при брони: -54,18 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
714,00
Экономия при брони: -54,50 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
698,41
Экономия при брони: -38,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
764,65
Экономия при брони: -39,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
502,62
Экономия при брони: -62,47 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
739,70
Экономия при брони: -127,86 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
467,04
Экономия при брони: -56,38 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1397,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
700,16
Экономия при брони: -39,87 грн