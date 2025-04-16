Киев
Дутастерид (Dutasteride)

Дутастерид (Dutasteride)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
696,27
Экономия при брони: -36,17 грн
660,10 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
832,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
709,30
Экономия при брони: -49,88 грн
659,42 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
714,29
Экономия при брони: -54,88 грн
659,41 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
612,00 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1441,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
753,70
Экономия при брони: -119,85 грн
633,85 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
707,20
Экономия при брони: -0,10 грн
707,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
349,73
Экономия при брони: -18,76 грн
330,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
697,13
Экономия при брони: -37,19 грн
659,94 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1596,56
Экономия при брони: -68,31 грн
1528,25 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
682,44
Экономия при брони: -49,20 грн
633,24 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
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