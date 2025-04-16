Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
696,27
Экономия при брони: -36,17 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,76 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
709,30
Экономия при брони: -49,88 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
714,29
Экономия при брони: -54,88 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1441,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
753,70
Экономия при брони: -119,85 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
707,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
349,73
Экономия при брони: -18,76 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
697,13
Экономия при брони: -37,19 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1596,56
Экономия при брони: -68,31 грн
1528,25 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
682,44
Экономия при брони: -49,20 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн