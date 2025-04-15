Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
498,88
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1574,54
Экономия при брони: -83,24 грн
1491,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1584,00
Экономия при брони: -96,30 грн
1487,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
573,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
729,39
Экономия при брони: -26,07 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1742,44
Экономия при брони: -248,01 грн
1494,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
739,92
Экономия при брони: -139,63 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
748,56
Экономия при брони: -104,51 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
815,16
Экономия при брони: -171,11 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1584,00
Экономия при брони: -96,30 грн
1487,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
501,13
Экономия при брони: -61,33 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн