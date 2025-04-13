Киев (адрес не указан)
Доступно в 392 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1658,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1397,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1546,63
Экономия при брони: -76,15 грн
1470,48 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1496,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
511,15
Экономия при брони: -73,59 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1587,47
Экономия при брони: -89,92 грн
1497,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1479,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1479,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
729,60
Экономия при брони: -26,21 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1480,94
Экономия при брони: -68,99 грн
1411,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн