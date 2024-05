ДУТАСТЕРИД (DUTASTERIDUM)

средство для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Подавляет активность изоферментов 5α-редуктазы 1-го и 2-го типа, которые ответственны за превращение тестостерона в 5α-дигидротестостерон (ДГТ). Дигидротестостерон является основным андрогеном, ответственным за гиперплазию железистой ткани предстательной железы.

Максимальное влияние дутастерида на снижение концентраций дигидротестостерона является дозозависимым и отмечается через 1–2 нед после начала лечения. Через 1 и 2 нед приема дутастерида в дозе 0,5 мг/сут среднее значение концентрации дигидротестостерона в плазме крови снижается на 85 и 90% соответственно.

Лечение дутастеридом уменьшает размеры предстательной железы, улучшает мочеиспускание и снижает риск возникновения острой задержки мочи и потребности в хирургическом лечении.

После однократного приема в дозе 500 мкг C max дутастерида в плазме крови достигается в течение 1–3 ч. При 2-часовой в/в инфузии абсолютная биодоступность составляет около 60%. Биодоступность дутастерида не зависит от приема пищи.

Связывание с белками плазмы крови высокое — более 99,5%. Объем распределения — 300–500 л.

При ежедневном приеме концентрация дутастерида в плазме крови достигает 65% концентрации в равновесном состоянии через 1 мес и примерно 90% от этого уровня через 3 мес.

Равновесная концентрация дутастерида в плазме крови, составляющая примерно 40 нг/ мл, достигается через 6 мес ежедневного приема в дозе 500 мкг. В сперме, как и в плазме крови, равновесная концентрация дутастерида тоже достигается через 6 мес. Через 52 нед лечения концентрация дутастерида в сперме составляет в среднем 3,4 нг/мл (0,4–14 нг/ мл). Из крови в сперму поступает примерно 11,5% дутастерида.

In vitro дутастерид метаболизируется изоферментом CYP ЗА2 с образованием двух второстепенных моногидроксилированных метаболитов; вместе с тем на него не действуют изоферменты CYP 2C9, CYP 2C19 и CYP 2D6. После достижения равновесной концентрации дутастерида в сыворотке крови с помощью масс-спектрометрического метода выявляют неизмененный дутастерид, 3 главных метаболита (4' гидроксидутастерид, 1,2 — дигидродутастерид и 6 — гидроксидутастерид) и 2 второстепенных метаболита.

Дутастерид подвергается интенсивному метаболизму. После приема препарата внутрь в дозе 500 мкг/сут до достижения равновесного состояния 1–15,4% (в среднем 5,4%) принятой дозы экскретируется с калом в неизмененном виде. Остальная часть дозы выводится в виде 4 основных метаболитов, составляющих 39, 21, 7 и 7% соответственно, и 6 остальных метаболитов (на долю каждого из которых приходится <5%).

С мочой выводятся следовые количества неизмененного дутастерида (<0,1% дозы).

При приеме дутастерида в терапевтических дозах его терминальный T ½ составляет 3–5 нед.

Дутастерид опредедяется в плазме крови (в концентрациях более 0,1 нг/мл) до 4–6 мес после прекращения его приема.

Фармакокинетика дутастерида может быть описана как процесс абсорбции первого порядка и два параллельных процесса элиминации, один насыщаемый (то есть зависящий от концентрации) и один ненасыщаемый (то есть не зависящий от концентрации).

При низких концентрациях в плазме крови (менее 3 нг/мл) дутастерид быстро выводится за счет обоих процессов элиминации. После однократного приема в дозах 5 мг и менее дутастерид быстро выводится из организма и имеет короткий T ½ , составляющий 3–5 сут.

При концентрациях в плазме крови более 3 нг/мл клиренс дутастерида составляет 0,35–0,58 л/ч, при этом выведение осуществляется преимущественно посредством линейного ненасыщаемого процесса с конечным T ½ 3–5 нед. При терапевтических концентрациях на фоне ежедневного приема в дозе 500 мкг преобладает более медленный клиренс дутастерида; общий клиренс имеет линейный и независящий от концентрации характер.

После однократного приема в дозе 5 мг не отмечено значимых различий по таким фармакокинетическим параметрам дутастерида, как AUC, C max и T ½ между разными возрастными группами.

Между возрастными группами не отмечено значимых различий в степени снижения уровней ДГТ. В связи с этим коррекции дозы дутастерида у пациентов пожилого возраста не требуется.