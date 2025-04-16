Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1587,17
Экономия при брони: -119,45 грн
1467,72 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1584,00
Экономия при брони: -32,40 грн
1551,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
762,66
Экономия при брони: -151,25 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1767,99
Экономия при брони: -217,90 грн
1550,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
709,83
Экономия при брони: -140,66 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
765,06
Экономия при брони: -170,99 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1612,31
Экономия при брони: -119,12 грн
1493,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1769,40
Экономия при брони: -189,66 грн
1579,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
699,82
Экономия при брони: -39,95 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1593,34
Экономия при брони: -100,42 грн
1492,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
752,63
Экономия при брони: -92,76 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
700,69
Экономия при брони: -40,82 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1595,33
Экономия при брони: -102,41 грн
1492,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
703,32
Экономия при брони: -43,12 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
573,00
Экономия при брони: -5,10 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1482,79
Экономия при брони: -15,79 грн
1467,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1508,70 грн