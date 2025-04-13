Харьков (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
946,34
Экономия при брони: -0,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1634,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
835,85
Экономия при брони: -175,95 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
747,06
Экономия при брони: -138,90 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
716,60
Экономия при брони: -108,44 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1472,31 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1485,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
661,40 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1498,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
760,44
Экономия при брони: -148,29 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
838,11
Экономия при брони: -166,33 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management
763,98
Экономия при брони: -113,14 грн
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №90
Mistral Capital Management
1659,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Дутастерид-Виста капсулы мягкие 0.5 мг блистер №30
Mistral Capital Management