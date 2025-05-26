Фармакодинамика.

Бимоптик Плюс Ромфарм — комбинированное лекарственное средство, в состав которого входят биматопрост и тимолола малеат, снижающие высокое внутриглазное давление (ВГД) за счет совместного действия, которое дает возможность достичь более выраженного эффекта по сравнению с эффектом каждого из веществ в отдельности. Бимоптик Плюс Ромфарм является быстродействующим препаратом.

Биматопрост — офтальмологическое средство, снижающее ВГД, относится к группе синтетического простамида, по химической структуре — к простагландинам F2α (PGF2α); биматопрост не влияет ни на один из известных типов рецепторов простагландина.

Биматопрост избирательно имитирует эффекты вновь выявленных биосентизированных веществ — простамидов. Рецепторы простамидов, однако, до сих пор структурно не идентифицированы.

Механизм снижения ВГД биматопроста включает усиление оттока внутриглазной жидкости через трабекулярные носослезные каналы и от увеосклеральных отделов глаза.

Тимолол — неселективный β1- и β2-адреноблокатор без внутренней симпатомиметической и мембраностабилизирующей активности.

Тимолол снижает ВГД за счет уменьшения выработки внутриглазной жидкости. Точный механизм действия тимолола не установлен, возможно, он связан с подавлением синтеза циклического аденозинмонофосфата (ц-АМФ) и вызывается эндогенной стимуляцией β-адренергических.

Клинические эффекты

Способность препарата биматопрост/тимолол снижать ВГД не уступает результатам, полученным в ходе дополнительной терапии с применением биматопроста (1 раз в сутки) и тимолола (2 раза в сутки).

Согласно опубликованным данным по поводу биматопроста/тимолола считается, что применение средства вечером может быть более эффективным для снижения ВГД, чем применение утром. Однако следует учитывать вероятность соблюдения, выбирая утреннее или вечернее время применения препарата.

Фармакокинетика.

Лекарственное средство Бимоптик Плюс Ромфарм

Концетрации биматопроста и тимолола в плазме крови определялись в ходе перекрестного исследования, в ходе которого монотерапия сравнивалась с применением препарата биматопрост/тимолол у здоровых добровольцев.

Системная абсорбция препарата минимальная, не отличается как при комбинированном лечении, так и при приеме каждого из компонентов препарата в отдельности.

По результатам двух исследований продолжительностью 12 месяцев, во время которых измерялось системное поглощение, а не наблюдалась кумуляция ни одного компонента.

Биматопрост

В исследованиях in vitro биматопрост хорошо проникал в роговицу глаза и склеру. При местном применении глазных капель биматопроста совместное системное действие очень низкое, без кумуляции. При инстилляции 0,03% раствора биматопроста по 1 капле в оба глаза 1 раз в сутки в течение 2 недель у здоровых добровольцев максимальная концентрация биматопроста в плазме крови достигалась в течение 10 минут после применения и в течение 1,5 часов его концентрация в плазме крови снижалась ниже уровня определения (0,025 нг/мл). Средние значения Cmax и площади под кривой «концентрация-время» (AUC0–24 ч) биматопроста были подобными на 7-й и 14-й день применения и составляли 0,08 нг/мл и 0,09 нг*ч/мл соответственно, указывая на то, что равновесная концентрация биматопроста достигалась в течение первой недели местного применения.

Биматопрост равномерно распределяется в тканях, и объем системного распределения у человека при достижении равновесной концентрации вещества составил 0,67 л/кг. Биматопрост находится преимущественно в плазме крови. Связь биматопроста с белками плазмы крови составляет приблизительно 88%.

Биматопрост интенсивно не метаболизируется в человеческом глазу и является одним из основных циркулирующих веществ в крови при попадании в системный кровоток после местного применения. После этого биматопрост подвергается глюкуронированию, окислению, N-диэтилированию и дезамидированию с образованием различных метаболитов.

Биматопрост прежде всего выводится с мочой: примерно 67% дозы биматопроста, введенной внутривенно, выводилось с мочой, 25% дозы выводилось через желудочно-кишечный тракт. Период полувыведения, который определялся после внутривенного введения, составлял примерно 45 минут; общий клиренс из плазмы крови составил 1,5 л/ч/кг.

Пациенты пожилого возраста

После ежедневного применения 2 раза в сутки среднее значение площади под кривой «концентрация-время» (AUC0–24 ч) составило 0,0634 нг*ч/мл у пациентов пожилого возраста (от 65 лет) и было статистически значительно выше, чем у молодых субъектов (0,0218 нг*ч/мл). Однако это явление не считается клинически значимым, поскольку системное воздействие, как у молодых пациентов, так и у пациентов пожилого возраста было незначительным в случае применения капель глазных. Со временем не наблюдалось накопления биматопроста в крови, отмечалась одинаковая эффективность и безопасность применения препарата, как у молодых пациентов, так и у пациентов пожилого возраста.

Тимолол

У больных, которым проводили хирургическое лечение катаракты, после инстилляции глазных капель в виде 0,5% раствора пик концентрации тимолола во внутриглазной жидкости через 1 час составил 898 нг/мл.

Некоторое количество вещества препарата попадает в системный кровоток и метаболизируется печенью. Период полураспада тимолола в плазме крови составляет примерно 4–6 часов. Тимолол частично метаболизируется печенью, а его метаболиты выводятся почками. Тимолол незначительно связывается с белками плазмы крови.