Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm) (359837) - инструкция по применению ATC-классификация
Бимоптик Плюс Ромфарм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: биматопрост, тимолол (в форме тимолола малеата);
1 мл капель глазных, раствора содержит биматопроста 0,3 мг; тимолола 5,0 мг (в форме тимолола малеата 6,8 мг);
вспомогательные вещества: кислота лимонная моногидрат, динатрия гидрофосфат гептагидрат; натрия хлорид; бензалкония хлорид; 1 М раствор натрия гидроксида или кислоты соляной; вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или светло-желтый раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоглаукомные и миотические средства. Блокаторы β-адренорецепторов. Тимолол, комбинации.
Код АТС S01E D51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бимоптик Плюс Ромфарм — комбинированное лекарственное средство, в состав которого входят биматопрост и тимолола малеат, снижающие высокое внутриглазное давление (ВГД) за счет совместного действия, которое дает возможность достичь более выраженного эффекта по сравнению с эффектом каждого из веществ в отдельности. Бимоптик Плюс Ромфарм является быстродействующим препаратом.
Биматопрост — офтальмологическое средство, снижающее ВГД, относится к группе синтетического простамида, по химической структуре — к простагландинам F2α (PGF2α); биматопрост не влияет ни на один из известных типов рецепторов простагландина.
Биматопрост избирательно имитирует эффекты вновь выявленных биосентизированных веществ — простамидов. Рецепторы простамидов, однако, до сих пор структурно не идентифицированы.
Механизм снижения ВГД биматопроста включает усиление оттока внутриглазной жидкости через трабекулярные носослезные каналы и от увеосклеральных отделов глаза.
Тимолол — неселективный β1- и β2-адреноблокатор без внутренней симпатомиметической и мембраностабилизирующей активности.
Тимолол снижает ВГД за счет уменьшения выработки внутриглазной жидкости. Точный механизм действия тимолола не установлен, возможно, он связан с подавлением синтеза циклического аденозинмонофосфата (ц-АМФ) и вызывается эндогенной стимуляцией β-адренергических.
Клинические эффекты
Способность препарата биматопрост/тимолол снижать ВГД не уступает результатам, полученным в ходе дополнительной терапии с применением биматопроста (1 раз в сутки) и тимолола (2 раза в сутки).
Согласно опубликованным данным по поводу биматопроста/тимолола считается, что применение средства вечером может быть более эффективным для снижения ВГД, чем применение утром. Однако следует учитывать вероятность соблюдения, выбирая утреннее или вечернее время применения препарата.
Фармакокинетика.
Лекарственное средство Бимоптик Плюс Ромфарм
Концетрации биматопроста и тимолола в плазме крови определялись в ходе перекрестного исследования, в ходе которого монотерапия сравнивалась с применением препарата биматопрост/тимолол у здоровых добровольцев.
Системная абсорбция препарата минимальная, не отличается как при комбинированном лечении, так и при приеме каждого из компонентов препарата в отдельности.
По результатам двух исследований продолжительностью 12 месяцев, во время которых измерялось системное поглощение, а не наблюдалась кумуляция ни одного компонента.
Биматопрост
В исследованиях in vitro биматопрост хорошо проникал в роговицу глаза и склеру. При местном применении глазных капель биматопроста совместное системное действие очень низкое, без кумуляции. При инстилляции 0,03% раствора биматопроста по 1 капле в оба глаза 1 раз в сутки в течение 2 недель у здоровых добровольцев максимальная концентрация биматопроста в плазме крови достигалась в течение 10 минут после применения и в течение 1,5 часов его концентрация в плазме крови снижалась ниже уровня определения (0,025 нг/мл). Средние значения Cmax и площади под кривой «концентрация-время» (AUC0–24 ч) биматопроста были подобными на 7-й и 14-й день применения и составляли 0,08 нг/мл и 0,09 нг*ч/мл соответственно, указывая на то, что равновесная концентрация биматопроста достигалась в течение первой недели местного применения.
Биматопрост равномерно распределяется в тканях, и объем системного распределения у человека при достижении равновесной концентрации вещества составил 0,67 л/кг. Биматопрост находится преимущественно в плазме крови. Связь биматопроста с белками плазмы крови составляет приблизительно 88%.
Биматопрост интенсивно не метаболизируется в человеческом глазу и является одним из основных циркулирующих веществ в крови при попадании в системный кровоток после местного применения. После этого биматопрост подвергается глюкуронированию, окислению, N-диэтилированию и дезамидированию с образованием различных метаболитов.
Биматопрост прежде всего выводится с мочой: примерно 67% дозы биматопроста, введенной внутривенно, выводилось с мочой, 25% дозы выводилось через желудочно-кишечный тракт. Период полувыведения, который определялся после внутривенного введения, составлял примерно 45 минут; общий клиренс из плазмы крови составил 1,5 л/ч/кг.
Пациенты пожилого возраста
После ежедневного применения 2 раза в сутки среднее значение площади под кривой «концентрация-время» (AUC0–24 ч) составило 0,0634 нг*ч/мл у пациентов пожилого возраста (от 65 лет) и было статистически значительно выше, чем у молодых субъектов (0,0218 нг*ч/мл). Однако это явление не считается клинически значимым, поскольку системное воздействие, как у молодых пациентов, так и у пациентов пожилого возраста было незначительным в случае применения капель глазных. Со временем не наблюдалось накопления биматопроста в крови, отмечалась одинаковая эффективность и безопасность применения препарата, как у молодых пациентов, так и у пациентов пожилого возраста.
Тимолол
У больных, которым проводили хирургическое лечение катаракты, после инстилляции глазных капель в виде 0,5% раствора пик концентрации тимолола во внутриглазной жидкости через 1 час составил 898 нг/мл.
Некоторое количество вещества препарата попадает в системный кровоток и метаболизируется печенью. Период полураспада тимолола в плазме крови составляет примерно 4–6 часов. Тимолол частично метаболизируется печенью, а его метаболиты выводятся почками. Тимолол незначительно связывается с белками плазмы крови.
Показания
Снижение внутриглазного давления (ВГД) у взрослых пациентов с открытоугольной глаукомой и внутриглазной гипертензией при недостаточной эффективности монотерапии препаратами группы блокаторов β-адренорецепторов или аналогов простагландина для местного применения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к тимололу, биматопросту и/или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.
Синдром повышенной реактивности дыхательных путей, включая бронхиальную астму в стадии обострения и перенесенные эпизоды в анамнезе, тяжелые хронические обструктивные бронхолегочные (ХОБЛ) заболевания.
Синусовая брадикардия, синдром слабости синусового узла, синоатриальная блокада, блокада II и III степеней, которая не контролируется с помощью кардиостимулятора, клинически выраженная сердечная недостаточность, кардиогенный шок.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия фиксированной комбинации биматопроста/тимолола не проводили.
Существует возможность аддитивных эффектов, способных привести к артериальной гипотензии и/или выраженной брадикардии, при одновременном применении глазных капель, содержащих блокаторы β-адренорецепторов, и блокаторов кальциевых каналов, гуанетидина, блокаторов β-адренорецепторов, парасимпатомиметиков, антиаритмических препаратов (включая амиодарон) и гликозидов наперстянки.
Сообщалось о случаях усиления системной блокады β-адренорецепторов (например, снижение частоты сердечных сокращений, депрессия) во время комбинированного лечения с применением ингибиторов CYP2D6 (например хинидина, флуоксетина, пароксетина) и тимолола.
Расширение зрачка в результате одновременного применения глазных блокаторов β-адренорецепторов и адреналина (эпинефрина) наблюдалось редко.
Особенности применения
Как и другие офтальмологические лекарственные препараты, Бимоптик Плюс Ромфарм может проникать в системный кровоток. Из-за присутствия тимолола, β-адренергического компонента, могут наблюдаться различные типы нежелательных реакций (со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем), как при применении системных блокаторов β-адренорецепторов. Частота возникновения нежелательных реакций при местном назначении препарата ниже, чем при системном применении.
Препарат Бимоптик Плюс Ромфарм следует с осторожностью назначать:
- пациентам с острым воспалением глаз (например, при увеите), учитывая возможность усиления воспаления;
- пациентам с риском возникновения отека макулы, включая цистоидный макулярный отек. Бимоптик Плюс Ромфарм следует с осторожностью применять пациентам с афакией, псевдофакией с разрывом задней капсулы хрусталика, пациентам с известным риском возникновения отека макулы (например, после интраокулярных операций, при окклюзии вен сетчатки, воспалительных заболеваниях глаза и диабетической ретинопатии).
Сердечные заболевания. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, коронарная болезнь сердца, стенокардия Принцметала и сердечная недостаточность) и гипотензивной терапией блокаторами β-адренорецепторов следует пройти тщательное обследование. Рекомендуется рассмотреть терапию с применением других активных веществ.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны находиться под наблюдением с целью выявления признаков ухудшения этих заболеваний и побочных реакций.
Из-за негативного влияния на время проведения импульса пациентам с блокадой сердца первой степени блокаторы β-адренорецепторов следует применять очень осторожно.
Сосудистые расстройства. Препарат следует с осторожностью применять пациентам с тяжелыми нарушениями периферического кровообращения (например, серьезные формы болезни Рейно или синдром Рейно).
Нарушения со стороны дыхательной системы. Сообщалось о расстройствах со стороны дыхательной системы, в т.ч. летальных вследствие бронхоспазма у пациентов, больных астмой, после применения некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов.
Бимоптик Плюс Ромфарм следует с осторожностью назначать пациентам с хроническими обструктивными бронхолегочными заболеваниями (ХОБЛ) легкой или средней степени тяжести и только при условии, что ожидаемая польза превышает потенциальный риск для пациента.
Эндокринные расстройства. Препараты, которые являются блокаторами β-адренорецепторов, должны осторожно применять пациенты со спонтанной гипогликемией или пациенты с нестабильным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы острой гипогликемии.
Блокаторы β-адренорецепторов могут также маскировать симптомы гипертиреоза.
Заболевания роговицы. Блокаторы β-адренорецепторов для офтальмологического применения могут вызывать сухость глаз, поэтому следует с осторожностью назначать их пациентам с заболеваниями роговицы.
Анафилактические реакции. При применении блокаторов β-адренорецепторов пациентам с атопическими заболеваниями или с тяжелыми анафилактическими реакциями на широкий спектр аллергенов, дозы, которые обычно применяются для прерывания анафилактических реакций на фоне применения блокаторов β-адренорецепторов могут быть неэффективными.
Хирургическая анестезия. Офтальмологические препараты блокаторов β-адренорецепторов могут блокировать действие системных β-агонистов, например адреналина. При приеме пациентом тимолола следует сообщить об этом анестезиолога.
Функционирование печени и почек. Применение препарата Бимоптик Плюс Ромфарм больным с нарушением функции печени и почек не исследовали, поэтому при лечении пациентов этих групп необходимо соблюдать осторожность.
У пациентов с заболеванием печени легкого течения или начальной повышенной активностью ферментов печени — аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и/или общего билирубина — биматопрост не влияет на функцию печени в течение периода изучения более 24 месяца.
Неизвестно о побочных реакциях со стороны печени при применении тимолола в глаза.
Нарушения со стороны органов зрения. Перед началом лечения пациентов следует проинформировать о возможном росте ресниц, потемнении век или периокулярной зоны и усилении пигментации радужной оболочки глаза (коричневого цвета), поскольку такие реакции наблюдались при лечении биматопростом и Бимоптик Плюс Ромфарм. Повышенная пигментация радужки может приобрести постоянный характер и может привести к различиям между видом глаз, если лечилось только один глаз.
В результате лечения продолжительностью 12 месяцев пигментация радужной оболочки отмечена у 0,2% больных. А в результате лечения продолжительностью 12 месяцев только биматопростом в виде глазных капель — у 1,5%, дальнейшее увеличение частоты этого эффекта не наблюдалось в течение 3 лет терапии. Усиление пигментации радужной оболочки глаза обусловлено усилением выработки меланоцитов, а не только увеличением их количества. О долгосрочном эффекте повышенной пигментации радужной оболочки не сообщали. Изменение цвета радужной оболочки при лечении биматопростом в виде глазных капель может не проявляться в течение срока от нескольких месяцев до нескольких лет. Лечение не влияет на родимые пятна и пятна радужной оболочки. У некоторых пациентов исчезала пигментация кожи вокруг глаз.
Отслойка сетчатки. Сообщалось об отслойке сетчатки при применении терапии супрессантов на водной основе (например, тимолол, ацетазоламид) после процедур фильтрации.
Нарушения со стороны кожи.
Возможен рост волос в зонах, где Бимоптик Плюс Ромфарм неоднократно вступает в контакт с поверхностью кожи. Поэтому важно применять препарат Бимоптик Плюс Ромфарм в соответствии с инструкцией, чтобы избежать его стекания по щеке или по другим участкам кожи.
Другие блокаторы β-адренорецепторов. Влияние на ВГД или известные эффекты системной блокады β-адренорецепторов могут быть усилены, если тимолол назначать пациентам, которые уже принимали системные препараты блокаторов β-адренорецепторов. Следует очень внимательно наблюдать за реакцией таких пациентов на лечение. Одновременное применение двух препаратов блокаторов β-адренорецепторов местного действия не рекомендуется.
Вспомогательные вещества.
Консервант бензалкония хлорид, входящий в состав препарата Бимоптик Плюс Ромфарм, может вызывать раздражение глаз.
Пациентам, которые носят мягкие контактные линзы, нужно сообщить о том, что их следует снять до инстилляции препарата, а одеть их снова можно через 15 минут после применения глазных капель.
Бензалкония хлорид может обесцвечивать мягкие контактные линзы. Следует избегать контакта препарата с мягкими контактными линзами.
Сообщалось, что бензалкония хлорид может вызывать точечную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Поэтому следует контролировать состояние пациентов с синдромом «сухого глаза» или с поврежденной роговицей, если им часто или длительно применять Бимоптик Плюс Ромфарм.
Не исследовалось применение препарата пациентам с воспалительными заболеваниями глаз, неоваскулярной, воспалительной, закрытоугольной глаукомой, врожденной глаукомой и узкоугольной глаукомой.
По результатам исследований 0,03% офтальмологического раствора биматопроста, у пациентов с глаукомой и глазной гипертензией было показано, что частое применение более одной дозы биматопроста в сутки может снизить гипотензивный эффект. Пациентам, принимающим Бимоптик Плюс Ромфарм с другими аналогами простагландина, следует контролировать изменения ВГД.
Чтобы избежать травмы глаз и загрязнения глазных капель, следует избегать контакта края дозатора флакона с глазом или прилегающими тканями.
Как и при местном применении других офтальмологических препаратов, возможна системная абсорбция активных веществ препарата Бимоптик Плюс Ромфарм (биматопрост и тимолол), хотя усиление системной абсорбции отдельных активных веществ не наблюдалось. Благодаря β-адренергическому компоненту — тимололу — возможны такие же типы сердечно-сосудистых, пульмональных и других побочных реакций, как и в случае применения системных блокаторов β-адренорецепторов.
Способ применения и дозы
Бимоптик Плюс Ромфарм применять местно в глаза.
Рекомендуемая доза — 1 капля в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 1 раз в сутки, утром или вечером. Следует применять в одно и то же время каждый день.
Если введение очередной дозы пропущено, следующую дозу следует вводить, как запланировано. Не рекомендуется превышать дозу — 1 введение 1 раз в сутки.
Проведение носослезной окклюзии или закрытия глаз в течение 2 минут может привести к снижению системной абсорбции. Это, в свою очередь, может привести к снижению системных побочных эффектов и к увеличению местной активности препарата.
Если применять препарат с другими офтальмологическими препаратами, необходимо делать 5-минутный перерыв между инстилляциями каждого из лекарственных средств.
Применение у пациентов пожилого возраста.
Данные по безопасности и эффективности применения препарата у пациентов пожилого возраста аналогичны таковым отношении взрослых пациентов.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата Бимоптик Плюс Ромфарм детям не исследовали.
Препарат не следует назначать пациентам в возрасте младше 18 лет.
Побочные реакции
Результаты исследования безопасности препарата.
Побочные реакции, которые наблюдались во время клинических исследований с применением препарата биматопрост/тимолол, ограничивались побочными реакциями, которые были обнаружены ранее при применении активных веществ — биматопроста и тимолола — отдельно. Во время клинических исследований не наблюдалось новых побочных реакций, характерных только для препарата биматопрост/тимолол.
Большинство побочных реакций, которые наблюдались во время клинических исследований с применением препарата биматопрост/тимолол, касались глаза, были слабыми по тяжести. Ни одна из побочных реакций не была тяжелой. Согласно клиническим данным за 12 месяцев, частой побочной реакцией была гиперемия конъюнктивы (в большинстве случаев очень легкая или умеренная и, вероятно, невоспалительной природы), которая наблюдалась у примерно 26% пациентов и привела к прекращению приема у 1,5% пациентов.
В таблице 1 приведены побочные реакции, о которых сообщали в течение клинических исследований применения препарата биматопрост/тимолол или в послерегистрационный период (для каждой частоты побочных реакций приведены по форме проявления — от сильной к легкой). Частота возникновения побочных реакций определялась по таким критериям:
|Очень часто
|1/10
|Часто
|≥1/100 до <1/10
|Нечасто
|≥1/1000 до <1/100
|Редко
|≥1/10000 до <1/1000
|Очень редко
|<1/10 000
|Неизвестно
|Частоту невозможно определить на основе имеемых данных.
Таблица 1
|Класс системы органов
|Частота
|Побочная реакция
|Со стороны иммунной системы
|Неизвестно
|Реакции повышенной чувствительности, включая симптомы аллергического дерматита, ангионевротический отек, глазную аллергию
|Психические расстройства
|Неизвестно
|Бессонница, кошмары
|Со стороны центральной нервной системы
|Часто
|Головная боль, головокружение
|Неизвестно
|Дисгевзия
|Со стороны органов зрения
|Очень часто
|Конъюнктивальная гиперемия
|Часто
|Поверхностный кератит, эрозия роговицы, ощущение жжения, жгучая боль в глазах, ощущение инородного тела, сухость слизистой оболочки глаз, покраснение век, боль в глазах, фотофобия, выделения из глаз, нарушение зрения, зуд кожи век, нарушение остроты зрения, блефарит, отек века, раздражение глаз, слезотечение, рост век
|Нечасто
|Раздражение слизистой оболочки глаз, ирит, отек конъюнктивы, боль века, астенопия, трихиаз, гиперпигментация радужной оболочки, углубление борозды века, рефракция века
|Неизвестно
|Цистоидный макулярный отек, отек глаз, нарушение зрения
|Сердечные расстройства
|Неизвестно
|Брадикардия
|Со стороны органов дыхания
|Часто
|Ринит
|Нечасто
|Одышка
|Неизвестно
|Бронхоспазм (преимущественно у пациентов с уже существующим бронхоспастическим синдромом), астма
|Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки
|Часто
|Пигментация кожи век, гирсутизм, пигментация кожи вокруг глаза
|Неизвестно
|Аллопеция
|Общие нарушения
|Неизвестно
|Повышенная утомляемость
Как и другие офтальмологические препараты местного действия, Бимоптик Плюс Ромфарм (биматопрост/тимолол) попадает в системный кровоток. Поглощение тимолола может вызывать такие же побочные реакции, как и в случае применения системных блокаторов β-адренорецепторов. Частота системных побочных реакций на лекарственное средство после местного применения в глаза ниже, чем в случае системного приема. По уменьшению системной абсорбции см. раздел «Способ применения и дозы».
Дополнительные побочные реакции, которые наблюдались при применении активных веществ (биматопроста или тимолола) и могут потенциально наблюдаться при применении препарата, приведены в таблице 2.
Таблица 2
|Класс системы органов
|Побочная реакция
|Со стороны иммунной системы
|Системные аллергические реакции, включая анафилаксию1
|Метаболизм и нарушения усвоения питательных веществ
|Гипогликемия1
|Со стороны психики
|Депрессия1, потеря памяти1, галлюцинации1
|Со стороны центральной нервной системы
|Обморок1, нарушение мозгового кровообращения1, усиление симптомов миастении гравис1, парестезия1, церебральная ишемия1
|Со стороны органов зрения
|Снижение чувствительности роговицы1, диплопия1, птоз1, отслойка сетчатки после оперативного лечения1 (см. раздел «Особенности применения»), кератит1, блефароспазм2, кровоизлияние в сетчатку глаза2, увеит2, потемнение век, периорбитальная эритема
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Атриовентрикулярная блокада1, остановка сердца1, аритмия1, сердечные нарушения1, застойная сердечная недостаточность1, боль в груди1, усиленное сердцебиение1, отеки1
|Сосудистые расстройства
|Гипертензия2, гипотензия1, синдром Рейно1, похолодание конечностей1
|Со стороны органов дыхания
|Кашель1, обострение астмы2, обострение ХОБЛ2
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Тошнота1,2, диарея1, диспепсия1, сухость слизистой оболочки рта1, боли в животе1, рвота1
|Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки
|Псориазоподобная сыпь1, обострение псориаза1, сыпь на коже1
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Боль в мышцах1
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Половая дисфункция1, снижение либидо1
|Общие нарушения и изменения в месте введения
|Астения1,2
|Лабораторные показатели
|Изменения показателей ферментов печени2
1 Побочные реакции, наблюдающиеся при применении тимолола;
2 побочные реакции, наблюдающиеся при применении биматопроста.
Побочные реакции на капли глазные, которые содержат фосфаты.
Очень редко сообщали о случаях кальцификации роговицы, связанной с применением глазных капель, содержащих фосфаты, у пациентов со значительно поврежденной роговицей.
Отчетность о подозреваемых побочных реакциях.
Отчетность о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет большое значение. Это позволяет проводить непрерывное наблюдение соотношение между пользой и рисками, связанными с применением лекарственного средства. Специалисты в области здравоохранения должны подавать информацию о любых подозреваемых побочных реакциях с помощью национальной системы отчетности.
Срок годности
3 года.
Срок годности после первого вскрытия флакона — 28 суток.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3 мл во флаконе с пробкой-капельницей и картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. Ромфарм Компани С.Р.Л./S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Эроилор № 1А, г. Отопень, 075100, округ Илфов, Румыния/Eroilor str. No 1 A, Otopeni city, 075100, county Ilfov, Romania.