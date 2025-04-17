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Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)
Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)
Чернигов
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
432,78
Экономия при брони:
-22,45 грн
410,33
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
302,42
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
393,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
368,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
408,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
432,84
Экономия при брони:
-41,06 грн
391,78
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
428,53
Экономия при брони:
-27,75 грн
400,78
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
426,48
Экономия при брони:
-26,18 грн
400,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
424,74
Экономия при брони:
-43,51 грн
381,23
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 63/12
119.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
394,86
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
446,93
Экономия при брони:
-40,32 грн
406,61
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
425,61
Экономия при брони:
-12,77 грн
412,84
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
419,13
Экономия при брони:
-19,09 грн
400,04
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Приречная, 21
121.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
390,41
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Северная, 6-В
121.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
355,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
428,25
Экономия при брони:
-46,92 грн
381,33
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
409,00
Экономия при брони:
-41,00 грн
368,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
410,03
Экономия при брони:
-19,56 грн
390,47
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
405,49
Экономия при брони:
-19,66 грн
385,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
121.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
421,75
Экономия при брони:
-30,64 грн
391,11
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
419,93
Экономия при брони:
-19,66 грн
400,27
грн
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