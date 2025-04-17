Киев
Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)

Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)

Чернигов (адрес не указан)
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
432,78
Экономия при брони: -22,45 грн
410,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
302,42 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
393,00
Экономия при брони: -25,00 грн
368,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
408,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
432,84
Экономия при брони: -41,06 грн
391,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
428,53
Экономия при брони: -27,75 грн
400,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
426,48
Экономия при брони: -26,18 грн
400,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
424,74
Экономия при брони: -43,51 грн
381,23 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 63/12
119.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
394,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
446,93
Экономия при брони: -40,32 грн
406,61 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
425,61
Экономия при брони: -12,77 грн
412,84 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
419,13
Экономия при брони: -19,09 грн
400,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Приречная, 21
121.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
390,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Северная, 6-В
121.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
355,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
428,25
Экономия при брони: -46,92 грн
381,33 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
409,00
Экономия при брони: -41,00 грн
368,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
410,03
Экономия при брони: -19,56 грн
390,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
405,49
Экономия при брони: -19,66 грн
385,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
121.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
421,75
Экономия при брони: -30,64 грн
391,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
419,93
Экономия при брони: -19,66 грн
400,27 грн
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