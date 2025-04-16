Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
422,57
Экономия при брони: -22,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
428,34
Экономия при брони: -26,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
423,60
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
432,10
Экономия при брони: -21,51 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
418,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается через 55 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 2-Б
115.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
396,86
Экономия при брони: -22,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
116.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
416,25
Экономия при брони: -23,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
116.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
442,30
Экономия при брони: -49,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
116.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
424,79
Экономия при брони: -32,78 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 55 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
418,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Каменское, ул. Украинских Соколов, 13-Г
117.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
430,68
Экономия при брони: -26,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
120.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
427,20
Экономия при брони: -37,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
122.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
401,77
Экономия при брони: -29,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
123.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
379,87
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
124.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
398,86
Экономия при брони: -38,46 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 55 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
124.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
418,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
124.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
358,88
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
124.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
425,84
Экономия при брони: -29,83 грн