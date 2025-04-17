Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
430,40
Экономия при брони: -30,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
422,84
Экономия при брони: -42,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
438,04
Экономия при брони: -37,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
403,11
Экономия при брони: -15,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
424,57
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
429,25
Экономия при брони: -13,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
425,60
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
416,84
Экономия при брони: -12,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
437,09
Экономия при брони: -27,02 грн
В городах рядом
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
380,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
380,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Черневцы, ул. Святониколаевская, 91
81.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
419,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
101.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
101.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 36
101.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
425,40
Экономия при брони: -16,70 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
109.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
404,00
Экономия при брони: -12,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
425,50
Экономия при брони: -22,60 грн