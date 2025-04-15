Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
431,09
Экономия при брони: -24,73 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
402,40
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
429,09
Экономия при брони: -21,55 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
434,53
Экономия при брони: -27,49 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
430,76
Экономия при брони: -12,63 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
399,12
Экономия при брони: -18,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
435,42
Экономия при брони: -28,91 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
430,77
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
437,61
Экономия при брони: -25,33 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
436,29
Экономия при брони: -21,29 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
435,37
Экономия при брони: -14,32 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
443,05
Экономия при брони: -19,48 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
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428,94
Экономия при брони: -22,43 грн
Пульс
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
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Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
442,22
Экономия при брони: -21,86 грн
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Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
414,43
Экономия при брони: -16,32 грн