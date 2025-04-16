Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
429,16
Экономия при брони: -19,77 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
433,26
Экономия при брони: -43,45 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
428,30
Экономия при брони: -18,91 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
424,03
Экономия при брони: -24,04 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
430,43
Экономия при брони: -21,04 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
433,30
Экономия при брони: -42,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
433,79
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
426,98
Экономия при брони: -38,84 грн
Аптека нежных цен
Николаев, просп. Героев Украины, 13-Ж/2
6.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
422,24
Экономия при брони: -12,85 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Корабелов, 12
9.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
421,21
Экономия при брони: -17,33 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
427,53
Экономия при брони: -18,14 грн
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Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
432,39
Экономия при брони: -23,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
414,74
Экономия при брони: -17,43 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
98.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
419,57
Экономия при брони: -15,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
426,02
Экономия при брони: -22,32 грн