Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
451,92
Экономия при брони: -23,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
414,68
Экономия при брони: -15,82 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
422,44
Экономия при брони: -17,65 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
3.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
425,76
Экономия при брони: -30,95 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
4.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
425,16
Экономия при брони: -30,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
434,86
Экономия при брони: -22,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
439,72
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
395,40
Экономия при брони: -14,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
453,31
Экономия при брони: -13,25 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
417,66
Экономия при брони: -14,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
432,12
Экономия при брони: -12,91 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
6.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
436,81
Экономия при брони: -14,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 33
6.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
455,01
Экономия при брони: -23,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
406,74
Экономия при брони: -26,18 грн