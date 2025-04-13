Бимоптик Плюс Ромфарм (Bimoptic Plus Romfarm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
438,42
Экономия при брони: -23,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
421,62
Экономия при брони: -31,72 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
2.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
448,08
Экономия при брони: -68,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
418,91
Экономия при брони: -14,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
414,28
Экономия при брони: -25,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
428,65
Экономия при брони: -27,78 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.7 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
427,15
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
458,26
Экономия при брони: -69,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
428,74
Экономия при брони: -37,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
4.9 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
429,50
Экономия при брони: -40,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
5.2 км
Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company