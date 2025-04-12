Минтегра (Mintegra)
Минтегра инструкция по применению
Состав
действующее вещество: aripiprazole;
1 таблетка, диспергируемая в полости рта, содержит арипипразола 10 мг или 15 мг, или 30 мг;
вспомогательные вещества:
таблетки по 10 мг: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (Е 460), кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат (Е 470b), железа оксид красный (Е 172), аспартам (Е 951), ароматизатор ванилин;
таблетки по 15 мг: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (Е 460), кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат (Е 470b), железа оксид желтый (Е 172), аспартам (Е 951), ароматизатор ванилин;
таблетки по 30 мг: лактозы моногидрат, микрокристаллическая целлюлоза (Е 460), кроскармелоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат (Е 470b), железа оксид красный (Е 172), аспартам (Е 951), ароматизатор ванилин.
Лекарственная форма
Таблетки, которые диспергируются в полости рта.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 10 мг — таблетки розового цвета, круглой формы с плоской поверхностью, с тиснением «10» с одной стороны и гладкие с другой;
таблетки по 15 мг — таблетки желтого цвета, круглой формы с плоской поверхностью, с тиснением «15» с одной стороны и гладкие с другой;
таблетки по 30 мг — таблетки розового цвета, круглой формы с плоской поверхностью, с тиснением «30» с одной стороны и гладкие с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Психолептические средства. Антипсихотические средства. Прочие антипсихотические средства. Арипипразол. Код ATС N05A X12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Терапевтическое действие арипипразола в лечении шизофрении и биполярного расстройства I типа обусловлено комбинацией частичного агонизма в отношении D2-дофаминовых и HT1А-серотониновых рецепторов, а также антагонизмом в отношении 5-HT2А-серотониновых рецепторов. Арипипразол проявлял антагонистические свойства на животных моделях дофаминергической гиперактивности и агонистические свойства на животных дофаминергической гипоактивности. Арипипразол обладает высоким связывающим родством in vitro с D2- и D3-дофаминовыми рецепторами, 5-HT1А- и 5-HT2А-серотониновыми рецепторами, а также умеренное сродство с D4-дофаминовыми рецепторами, 5-HT2С- и 5-HT7-серотониновыми, α-1-адренергическими и гистаминовыми Н1-рецепторами. Арипипразол также имеет умеренное сродство с участками обратного захвата серотона и не имеет заметного сродства по отношению к мускариновым рецепторам. Взаимодействие с другими рецепторами, кроме подтипов дофамина и серотонина, может объяснять некоторые другие клинические эффекты арипипразола.
Арипипразол в дозах 0,5 — 30 мг 1 раз в сутки у здоровых добровольцев в течение 2 недель показал дозозависимое снижение связывания 11С-раклоприда, лиганда D2-D3-рецепторов, с хвостатым ядром и оболочкой, согласно данным позитронно-эмиссионной.
Клиническая эффективность и безопасность
Взрослые
Шизофрения
Арипипразол эффективен в поддержании клинического улучшения во время продолжения терапии у взрослых пациентов, показавших первоначальный ответ на лечение.
Увеличение массы тела
Установлено, что арипипразол не вызывает клинически значимого увеличения массы тела.
Показатели липидов
Арипипразол не вызывает клинически значимых изменений в общем уровне содержания холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
Пролактин
Распространение гиперпролактинемии или увеличение пролактина в плазме крови у пациентов, лечившихся арипипразолом (0,3%), были подобны плацебо (0,2%).
Эпизоды маниакального характера при биполярном расстройстве I типа
Арипипразол продемонстрировал лучшую эффективность по сравнению с плацебо при уменьшении маниакальных симптомов более 3 недель.
Фармакокинетика.
Всасывание
Арипипразол быстро всасывается после приема внутрь, достигая максимальной концентрации (Cmax) в плазме крови через 3–5 часов. Арипипразол подвергается минимальному пресистемному метаболизму. Абсолютная биодоступность при пероральном приеме составляет 87%. Употребление жирной пищи не влияет на фармакокинетику арипипразола.
Распределение
Арипипразол интенсивно распределяется в тканях организма. Объем распределения составляет 4,9 л/кг, что указывает на большое экстраваскулярное распределение. В терапевтических концентрациях более 99% арипипразола и дегидроарипипразол связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином.
Биотрансформация
Арипипразол интенсивно метаболизируется в печени, в основном путем дегидрогенизации, гидроксилирования и N-деалкилирования. По данным исследований in vitro, дегидрирование и гидроксилирование арипипразола происходит под действием изоферментов CYP3A4 и CYP2D6, а N-деалкилирование катализируется CYP3A4. Арипипразол является основным веществом лекарственного средства, находящегося в системном кровотоке. В равновесном состоянии дегидроарипипразол — его активный метаболит составляет около 40% величины соотношения концентрации ко времени (AUC) арипипразола в плазме крови.
Выведение
Средний период полувыведения арипипразола составляет около 75 ч при высокой метаболизирующей активности CYP2D6 и около 146 ч при низкой метаболизирующей активности CYP2D6. Общий клиренс арипипразола составляет 0,7 мл/мин/кг, в основном он представлен печеночным клиренсом.
После перорального приема 14C-меченого арипипразола около 27% выводилось с мочой и около 60% — с калом. Менее 1% арипипразола в неизмененном виде выводилось с мочой, около 18% неизмененного арипипразола — с калом.
Фармакокинетика в специальных группах пациентов.
Пациенты пожилого возраста
Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых добровольцев пожилого возраста и младших пациентов отсутствуют. Также отсутствуют видимые различия в фармакокинетике среди разных возрастных групп пациентов с шизофренией.
Пол
Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых мужчин и женщин отсутствуют. Также не выявлено влияние пола на фармакокинетику арипипразола у пациентов с шизофренией.
Курение
Фармакокинетическая оценка популяции не выявила клинически значимого влияния, связанного с курением, на фармакокинетику арипипразола.
Раса
Фармакокинетическая оценка популяции не выявила клинически значимых, связанных с расой, отличий в фармакокинетике арипипразола.
Нарушение функции почек
Было обнаружено, что фармакокинетические характеристики арипипразола и дегидроарипипразола одинаковы как у пациентов с тяжелыми заболеваниями почек, так и у здоровых молодых добровольцев.
Нарушение функции печени
В исследованиях с участием пациентов с циррозом печени различной степени (классы А, В и С по шкале Чайлд-Пью) после однократного приема арипипразола не выявлено существенного влияния нарушения функции печени на фармакокинетику арипипразола и дегидроарипипразола. В связи с нехваткой данных невозможно сделать окончательные выводы о метаболической активности у пациентов с декомпенсированным циррозом печени (класс С по шкале Чайлд-Пью).
Показания
Лечение шизофрении у взрослых.
Лечение маниакальных эпизодов средней и тяжелой степени при биполярном расстройстве I типа, а также для предотвращения новых маниакальных эпизодов у взрослых, ранее перенесших маниакальные эпизоды и отвечавших на лечение арипипразолом.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к арипипразолу или любому другому компоненту, входящему в состав лекарственного средства.
Особенности применения
При антипсихотическом лечении достижение улучшения клинического состояния пациента может занять от нескольких дней до нескольких недель. В этот период следует вести тщательное наблюдение за состоянием пациента.
Суицид
Появление суицидального поведения присуще пациентам с психотическими расстройствами и нарушениями настроения и в некоторых случаях наблюдалось вскоре после начала применения антипсихотического лечения, включая лечение арипипразолом (см. раздел «Побочные реакции»). Антипсихотическое лечение должно сопровождаться тщательным наблюдением за пациентами, относящимися к группе повышенного риска.
Сердечно-сосудистые расстройства
Арипипразол следует с осторожностью применять пациентам, в анамнезе которых имеются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда или ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или нарушение проводимости), цереброваскулярные нарушения, состояния, обусловливающие предрасположенность пациентов к артериальной гипотензии (обезвоживание, гиповолемия, применение антигипертензивных лекарственных средств), артериальная гипертензия, включая прогрессирующую или злокачественную гипертензию.
При лечении антипсихотическими лекарственными средствами наблюдались случаи венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, принимающих нейролептики, часто наблюдаются приобретенные факторы риска ВТЭ, до и во время лечения арипипразолом необходимо выявить все возможные факторы риска ВТЭ и принять все профилактические меры.
Удлинение интервала QT
Частота удлинения интервала QT при лечении арипипразолом была сравнима с такой же при применении плацебо. Однако следует соблюдать осторожность при применении арипипразола пациентам, в семейном анамнезе которых случаи удлинения интервала QT (см. раздел «Побочные реакции»).
Поздняя дискинезия
Редко сообщалось о симптомах поздней дискинезии у пациентов, принимавших арипипразол в течение периода до 1 года. В случае появления симптомов поздней дискинезии у пациента, принимающего арипипразол, следует рассмотреть целесообразность снижения дозы лекарственного средства или прекращения лечения (см. раздел «Побочные реакции»). Указанные симптомы могут временно обостриться или даже возникнуть после прекращения лечения.
Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)
ЗНС — это комплекс симптомов, связанный с применением антипсихотических лекарственных средств, который потенциально может иметь летальное последствие. В клинических исследованиях арипипразола случаи развития ЗНС были редкими. Клиническими проявлениями ЗНС являются гиперпирексия (очень высокая температура тела), мышечная ригидность, измененный психический статус и признаки расстройства вегетативной нервной системы (нерегулярный пульс или артериальное давление, тахикардия, усиленное потоотделение и сердечная аритмия). Дополнительные признаки могут включать повышение уровня креатинкиназы, миоглобинурию (рабдомиолиз) и острую почечную недостоточность. Однако наблюдались и частные случаи повышения уровня креатинкиназы и рабдомиолиза, не обязательно связанные с ЗНС. При появлении у пациента симптомов ЗНС или необъяснимой очень высокой температуры тела без дополнительных клинических проявлений ЗНС, прием всех нейролептических активных веществ, среди них арипипразол, необходимо прекратить.
Эпилептические приступы
Наблюдались редкие случаи эпилептических приступов при лечении арипипразолом. Поэтому арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией в анамнезе или с состояниями, связанными с эпилептическими приступами.
Пациенты пожилого возраста с психозом на фоне деменции
Повышенный летальный исход: при применении арипипразола у пациентов пожилого возраста с психозом на фоне болезни Альцгеймера риск летального исхода повышен. Хотя причины летальных исходов были разными, большинство из них имели сердечно-сосудистую (например сердечную недостаточность, внезапную смерть) или инфекционную (например пневмонию) природу (см. раздел «Побочные реакции»).
Цереброваскулярные побочные реакции: у пациентов пожилого возраста (средний возраст — 84 года; диапазон 78–88 лет) наблюдались цереброваскулярные побочные реакции (например инсульт, транзиторная ишемическая атака), в том числе с летальным исходом. Также наблюдалась выраженная взаимосвязь между дозами лекарственного средства и появлением цереброваскулярных побочных реакций у пациентов, принимавших арипипразол.
Арипипразол не показан для лечения пациентов с психозом на фоне деменции.
Гипергликемия и сахарный диабет
Гипергликемия, в некоторых случаях чрезвычайно тяжелая и связанная с кетоацидозом или гиперосмолярной комой, среди которых и с летальным исходом, проявлялась у пациентов, принимавших атипичные нейролептики, в том числе арипипразол. Факторами риска тяжелых осложнений является ожирение и сахарный диабет в семейном анамнезе. В исследованиях арипипразола не выявлено значительных различий в частоте развития гипергликемических побочных реакций (включая сахарный диабет) или патологических уровней глюкозы по сравнению с таковыми при применении плацебо. На основе имеющихся данных невозможно провести точную сравнительную оценку частоты гипергликемических побочных реакций у пациентов, принимавших арипипразол и другие атипичные нейролептики. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов, принимающих какие-либо нейролептики, включая арипипразол, фиксируя симптомы гипергликемии (такие как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а состояние пациентов с сахарным диабетом или факторами риска развития сахарного диабета необходимо регулярно контролировать по повышению уровня глюкозы.
Гиперчувствительность
При применении арипипразола могут развиваться реакции гиперчувствительности, характеризующиеся аллергическими симптомами (см. раздел «Побочные реакции»).
Увеличение массы тела
У пациентов с шизофренией и биполярной манией часто наблюдается увеличение массы тела вследствие сопутствующих заболеваний, применение нейролептиков, вызывающих увеличение массы тела, а также вследствие нездорового образа жизни; это явление может привести к серьезным осложнениям. В течение постмаркетинговых исследований было выявлено влияние арипипразола на увеличение массы тела пациентов. При лечении арипипразолом случаи увеличения массы тела обычно наблюдались у пациентов со значительными факторами риска, такими как наличие в анамнезе сахарного диабета, нарушений щитовидной железы, аденомы гипофиза.
Дисфагия
Нейролептики, включая арипипразол, могут вызывать нарушение моторики пищевода и аспирацию содержимого желудка. Арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с повышенным риском аспирационной пневмонии.
Патологическая склонность к азартным играм и другие нарушения импульсного контроля.
Пациенты могут испытывать усиление случаев патологической предрасположенности, особенно к азартным играм, и неспособность контролировать эти приступы во время приема арипипразола. Также сообщалось о гиперсексуальности, непреодолимом влечении к покупкам, переедании или неконтролируемом влечении к употреблению пищи и других расстройствах импульсивного и компульсивного поведения. Важно, чтобы врачи сообщали пациентам о развитии новых или вышеупомянутых расстройств при лечении арипипразолом. Следует отметить, что симптомы импульсного контроля могут быть связаны с основным расстройством, однако иногда сообщалось о прекращении побуждений при уменьшении дозы лекарственного средства или прекращении лечения. Расстройства импульсного контроля могут причинить вред пациенту и другим людям, если они не определены. Если у пациента разовьются такие склонности во время приема арипипразола, необходимо решить вопрос об уменьшении дозы или прекращении лечения.
Пациенты с сопутствующим синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
Несмотря на высокую частоту сопутствующих заболеваний биполярного расстройства I типа и СДВГ, данные по безопасности одновременного применения арипипразола и стимуляторов очень ограничены, поэтому при одновременном назначении этих средств необходима чрезвычайная осторожность.
Падения
Арипипразол может вызвать сонливость, постуральную гипотонию, двигательную и сенсорную нестабильность, что может привести к падениям. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при лечении пациентов с более высоким риском (пожилые люди или истощенные пациенты), или рассмотреть применение более низкой начальной дозы (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Важная информация о вспомогательных веществах
Таблетки Минтегра содержат лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, непереносимость лактазы или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует принимать это лекарственное средство.
Таблетки Минтегра содержат 9,0 или 13,5 или 27,0 мг/дозу натрия соответственно. Следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету.
Это лекарственное средство содержит аспартам, производное фенилаланина, что опасно для больных фенилкетонурией.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство предназначено для перорального применения. Таблетку следует положить на язык, где она быстро диспергируется в слюне. Таблетку можно принимать с жидкостью или без нее. Удалить таблетку из полости рта неповрежденной трудно. Поскольку таблетка хрупкая, ее следует принимать немедленно после открытия блистера. В качестве альтернативы таблетку можно диспергировать в воде и выпить полученную суспензию. Таблетки, диспергирующиеся в полости рта, могут быть использованы в качестве альтернативной лекарственной формы для пациентов, имеющих трудности с глотанием.
Взрослые
Шизофрения: рекомендуемая начальная доза составляет 10 или 15 мг 1 раз в сутки, поддерживающая доза — 15 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Арипипразол эффективен в диапазоне доз 10 — 30 мг/сут. Повышение эффективности при приеме суточной дозы, превышающей 15 мг, продемонстрировано не было, хотя отдельным пациентам может быть необходима повышенная доза.
Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве I типа: рекомендуемая начальная доза составляет 15 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи (как монотерапия или в составе комбинированного лечения). Для отдельных пациентов может быть эффективным повышение дозы. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Профилактика рецидивов развития новых маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа: для предупреждения рецидивов маниакальных эпизодов у пациентов, принимавших арипипразол в качестве монотерапии или в составе комбинированного лечения, следует продолжать применение лекарственного средства в той же дозе. Учитывая клиническое состояние пациента, возможна коррекция суточной дозы, в частности ее снижение.
Особые группы пациентов
Пациенты с нарушением функции печени. Пациентам с легкой или средней степенью тяжести печеночной недостаточности коррекция дозы не требуется. Для предоставления рекомендаций пациентам с тяжелым нарушением функции печени недостаточно имеющихся данных. Дозу этим пациентам следует подбирать осторожно. Пациентам с тяжелым нарушением функции печени максимальную суточную дозу 30 мг следует применять с осторожностью (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Пациенты с нарушением функции почек. Пациентам с нарушением функции почек коррекция дозы не требуется.
Пациенты пожилого возраста. Безопасность и эффективность арипипразола в лечении шизофрении или маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа для пациентов в возрасте старше 65 лет не установлена. Учитывая более высокую чувствительность этой группы пациентов, следует рассмотреть целесообразность применения более низких начальных доз лекарственного средства, если этому не препятствуют другие клинические факторы (см. раздел «Особенности применения»).
Пол. Коррекция дозы в зависимости от пола пациента не требуется (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Курение. Учитывая путь метаболизма арипипразола, курильщикам коррекция дозы не требуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Коррекция дозы в связи с взаимодействиями. При одновременном введении мощных ингибиторов CYP3A4 или CYP2D6 с арипипразолом дозу арипипразола следует снизить. Если из схемы комбинированного лечения извлекается ингибитор CYP3A4 или CYP2D6, дозу арипипразола следует повысить (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
При одновременном введении мощных индукторов CYP3A4 с арипипразолом дозу арипипразола следует повысить. Если из схемы комбинированного лечения извлекается индуктор CYP3A4, дозу арипипразола следует снизить до рекомендуемой (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Дети
Лекарственное средство не применяется детям, поскольку невозможно обеспечить начальную дозу согласно схеме лечения.
Побочные реакции
Наиболее частыми побочными реакциями были акатизия и тошнота, каждая из которых проявлялась более чем у 3% пациентов, принимавших арипипразол перорально.
Все побочные реакции приведены по системе классов и органов и частоте: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1 000 — < 1/100), единичные ( ≥ 1/10000 — < 1/1000), редко (< 1/10 000), частота неизвестна (не могут быть оценены по имеющимся данным). В рамках каждой группы частоты побочные реакции приведены в порядке убывания серьезности.
Частоту побочных реакций в течение постмаркетингового применения нельзя определить, поскольку информацию о побочных реакциях получают из спонтанных сообщений. Следовательно, частота этих побочных реакций классифицируется как "неизвестная".
Со стороны органов зрения: часто — нечеткость зрения; нечасто — диплопия; частота неизвестна — окулогирный кризис.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — икота; неизвестно — аспирационная пневмония, ларингоспазм, орофарингеальный спазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — запор, диспепсия, тошнота, повышенное слюноотделение, рвота; неизвестно — панкреатит, дисфагия, диарея, дискомфорт в области живота, дискомфорт в области желудка.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: неизвестно — печеночная недостаточность, гепатит, желтуха, повышение аланинаминотрансферазы (АлАТ), повышение аспартатаминотрансферазы (АсАТ), повышение гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), повышение щелочной фосфатазы.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: неизвестно недержание мочи, задержка мочи.
Со стороны эндокринной системы: нечасто — гиперпролактинемия; неизвестно — диабетическая гиперосмолярная кома, диабетический кетоацидоз.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: часто — сахарный диабет; нечасто — гипергликемия; неизвестно — гипонатриемия, анорексия, уменьшение или увеличение массы тела.
Со стороны нервной системы: часто — акатизия, экстрапирамидные расстройства, тремор, головная боль, седация, сонливость, головокружение; нечасто — дистония, поздняя дискинезия; неизвестно — ЗНС, конвульсии grand mal, серотониновый синдром, нарушение речи.
Со стороны психики: часто — бессонница, тревожность, беспокойство; нечасто — депрессия, гиперсексуальность; неизвестно — суицидальные попытки, суицидальные мысли и суицид, патологическая игромания, расстройства импульсного контроля, компульсивное переедание, непреодолимое влечение к покупкам, дромомания, агрессия, ажитация, нервозность.
Со стороны сердца: нечасто — тахикардия; неизвестно — внезапная смерть невыясненной этиологии, torsades de pointes, удлинение QT-интервала, желудочковая аритмия, остановка сердца, брадикардия.
Со стороны сосудов: нечасто — ортостатическая гипотензия; неизвестно — венозная тромбоэмболия (включая эмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен), гипертензия, обморок.
Со стороны крови и лимфатической системы: неизвестно — лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: неизвестно — аллергические реакции (например анафилактическая реакция, ангиодема, включая отек языка, отек лица, зуд или крапивница).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: неизвестно — сыпь, реакция светочувствительности, алопеция, повышенная потливость.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: неизвестно — рабдомиолиз, миалгия, скованность.
Беременность, послеродовой период и перинатальное состояние: неизвестно — синдром отмены лекарства у новорожденных.
Со стороны репродуктивной системы: неизвестно — приапизм.
Общие нарушения: часто — усталость; неизвестно — расстройства терморегуляции (гипотермия, пирексия), боль в груди, периферический отек.
Лабораторные показатели: неизвестно — повышение концентрации глюкозы в крови, повышение уровня гликозилированного гемоглобина, колебания концентрации глюкозы в крови, повышение уровня креатинфосфокиназы.
Описание отдельных побочных реакций
Экстрапирамидные расстройства включали паркинсонизм, акатизию, дистонию, дискинезию.
Дистония
Для данного класса лекарственных средств характерны симптомы дистонии, удлиненного патологического сокращения мышц, которые могут возникать у пациентов в течение первых дней лечения. Симптомы дистонии включают спазм мышц шеи, иногда прогрессирующие к сужению горла, затруднению глотания, дыханию и/или протрузии языка. Поскольку эти симптомы могут возникать при применении низких доз, они возникают чаще и более тяжело при применении в высоких дозах нейролептиков первого поколения. Повышенный риск возникновения острой дистонии отмечается у мужчин и пациентов помладше.
Пролактин
В клинических исследованиях по одобренным показаниям в наблюдениях были случаи как увеличения, так и уменьшения пролактина в плазме крови по сравнению с исходным уровнем.
Лабораторные характеристики
Клинически значимых отличий обычных лабораторных показателей и липидных параметров в группах пациентов, получавших арипипразол и плацебо, не обнаружено. Повышение уровня креатинфосфокиназы обычно временное и бессимптомное наблюдалось у 3,5% пациентов, получавших арипипразол, и у 2,0% пациентов, получавших плацебо.
Патологическая страсть к азартным играм и другие нарушения контроля импульсного поведения
Патологическая страсть к азартным играм, гиперсексуальность, непреодолимое влечение к покупкам, переедание или неконтролируемое влечение к еде могут возникать у пациентов, принимающих арипипразол.
Остальные данные
Побочные реакции, обнаруженные при лечении арипипразолом, имеют ЗНС, позднюю дискинезию, судороги, цереброваскулярные побочные реакции и повышение летальности у пациентов пожилого возраста с деменцией, гипергликемией и сахарным диабетом (см. раздел «Особенности применения»).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Заявитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Производитель
Ронтис Хеллас Медикал энд Фармасьютикал Продактс С.А.