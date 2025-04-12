При антипсихотическом лечении достижение улучшения клинического состояния пациента может занять от нескольких дней до нескольких недель. В этот период следует вести тщательное наблюдение за состоянием пациента.

Суицид

Появление суицидального поведения присуще пациентам с психотическими расстройствами и нарушениями настроения и в некоторых случаях наблюдалось вскоре после начала применения антипсихотического лечения, включая лечение арипипразолом (см. раздел «Побочные реакции»). Антипсихотическое лечение должно сопровождаться тщательным наблюдением за пациентами, относящимися к группе повышенного риска.

Сердечно-сосудистые расстройства

Арипипразол следует с осторожностью применять пациентам, в анамнезе которых имеются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда или ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или нарушение проводимости), цереброваскулярные нарушения, состояния, обусловливающие предрасположенность пациентов к артериальной гипотензии (обезвоживание, гиповолемия, применение антигипертензивных лекарственных средств), артериальная гипертензия, включая прогрессирующую или злокачественную гипертензию.

При лечении антипсихотическими лекарственными средствами наблюдались случаи венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, принимающих нейролептики, часто наблюдаются приобретенные факторы риска ВТЭ, до и во время лечения арипипразолом необходимо выявить все возможные факторы риска ВТЭ и принять все профилактические меры.

Удлинение интервала QT

Частота удлинения интервала QT при лечении арипипразолом была сравнима с такой же при применении плацебо. Однако следует соблюдать осторожность при применении арипипразола пациентам, в семейном анамнезе которых случаи удлинения интервала QT (см. раздел «Побочные реакции»).

Поздняя дискинезия

Редко сообщалось о симптомах поздней дискинезии у пациентов, принимавших арипипразол в течение периода до 1 года. В случае появления симптомов поздней дискинезии у пациента, принимающего арипипразол, следует рассмотреть целесообразность снижения дозы лекарственного средства или прекращения лечения (см. раздел «Побочные реакции»). Указанные симптомы могут временно обостриться или даже возникнуть после прекращения лечения.

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)

ЗНС — это комплекс симптомов, связанный с применением антипсихотических лекарственных средств, который потенциально может иметь летальное последствие. В клинических исследованиях арипипразола случаи развития ЗНС были редкими. Клиническими проявлениями ЗНС являются гиперпирексия (очень высокая температура тела), мышечная ригидность, измененный психический статус и признаки расстройства вегетативной нервной системы (нерегулярный пульс или артериальное давление, тахикардия, усиленное потоотделение и сердечная аритмия). Дополнительные признаки могут включать повышение уровня креатинкиназы, миоглобинурию (рабдомиолиз) и острую почечную недостоточность. Однако наблюдались и частные случаи повышения уровня креатинкиназы и рабдомиолиза, не обязательно связанные с ЗНС. При появлении у пациента симптомов ЗНС или необъяснимой очень высокой температуры тела без дополнительных клинических проявлений ЗНС, прием всех нейролептических активных веществ, среди них арипипразол, необходимо прекратить.

Эпилептические приступы

Наблюдались редкие случаи эпилептических приступов при лечении арипипразолом. Поэтому арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией в анамнезе или с состояниями, связанными с эпилептическими приступами.

Пациенты пожилого возраста с психозом на фоне деменции

Повышенный летальный исход: при применении арипипразола у пациентов пожилого возраста с психозом на фоне болезни Альцгеймера риск летального исхода повышен. Хотя причины летальных исходов были разными, большинство из них имели сердечно-сосудистую (например сердечную недостаточность, внезапную смерть) или инфекционную (например пневмонию) природу (см. раздел «Побочные реакции»).

Цереброваскулярные побочные реакции: у пациентов пожилого возраста (средний возраст — 84 года; диапазон 78–88 лет) наблюдались цереброваскулярные побочные реакции (например инсульт, транзиторная ишемическая атака), в том числе с летальным исходом. Также наблюдалась выраженная взаимосвязь между дозами лекарственного средства и появлением цереброваскулярных побочных реакций у пациентов, принимавших арипипразол.

Арипипразол не показан для лечения пациентов с психозом на фоне деменции.

Гипергликемия и сахарный диабет

Гипергликемия, в некоторых случаях чрезвычайно тяжелая и связанная с кетоацидозом или гиперосмолярной комой, среди которых и с летальным исходом, проявлялась у пациентов, принимавших атипичные нейролептики, в том числе арипипразол. Факторами риска тяжелых осложнений является ожирение и сахарный диабет в семейном анамнезе. В исследованиях арипипразола не выявлено значительных различий в частоте развития гипергликемических побочных реакций (включая сахарный диабет) или патологических уровней глюкозы по сравнению с таковыми при применении плацебо. На основе имеющихся данных невозможно провести точную сравнительную оценку частоты гипергликемических побочных реакций у пациентов, принимавших арипипразол и другие атипичные нейролептики. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов, принимающих какие-либо нейролептики, включая арипипразол, фиксируя симптомы гипергликемии (такие как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а состояние пациентов с сахарным диабетом или факторами риска развития сахарного диабета необходимо регулярно контролировать по повышению уровня глюкозы.

Гиперчувствительность

При применении арипипразола могут развиваться реакции гиперчувствительности, характеризующиеся аллергическими симптомами (см. раздел «Побочные реакции»).

Увеличение массы тела

У пациентов с шизофренией и биполярной манией часто наблюдается увеличение массы тела вследствие сопутствующих заболеваний, применение нейролептиков, вызывающих увеличение массы тела, а также вследствие нездорового образа жизни; это явление может привести к серьезным осложнениям. В течение постмаркетинговых исследований было выявлено влияние арипипразола на увеличение массы тела пациентов. При лечении арипипразолом случаи увеличения массы тела обычно наблюдались у пациентов со значительными факторами риска, такими как наличие в анамнезе сахарного диабета, нарушений щитовидной железы, аденомы гипофиза.

Дисфагия

Нейролептики, включая арипипразол, могут вызывать нарушение моторики пищевода и аспирацию содержимого желудка. Арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с повышенным риском аспирационной пневмонии.

Патологическая склонность к азартным играм и другие нарушения импульсного контроля.

Пациенты могут испытывать усиление случаев патологической предрасположенности, особенно к азартным играм, и неспособность контролировать эти приступы во время приема арипипразола. Также сообщалось о гиперсексуальности, непреодолимом влечении к покупкам, переедании или неконтролируемом влечении к употреблению пищи и других расстройствах импульсивного и компульсивного поведения. Важно, чтобы врачи сообщали пациентам о развитии новых или вышеупомянутых расстройств при лечении арипипразолом. Следует отметить, что симптомы импульсного контроля могут быть связаны с основным расстройством, однако иногда сообщалось о прекращении побуждений при уменьшении дозы лекарственного средства или прекращении лечения. Расстройства импульсного контроля могут причинить вред пациенту и другим людям, если они не определены. Если у пациента разовьются такие склонности во время приема арипипразола, необходимо решить вопрос об уменьшении дозы или прекращении лечения.

Пациенты с сопутствующим синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

Несмотря на высокую частоту сопутствующих заболеваний биполярного расстройства I типа и СДВГ, данные по безопасности одновременного применения арипипразола и стимуляторов очень ограничены, поэтому при одновременном назначении этих средств необходима чрезвычайная осторожность.

Падения

Арипипразол может вызвать сонливость, постуральную гипотонию, двигательную и сенсорную нестабильность, что может привести к падениям. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при лечении пациентов с более высоким риском (пожилые люди или истощенные пациенты), или рассмотреть применение более низкой начальной дозы (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Важная информация о вспомогательных веществах

Таблетки Минтегра содержат лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, непереносимость лактазы или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует принимать это лекарственное средство.

Таблетки Минтегра содержат 9,0 или 13,5 или 27,0 мг/дозу натрия соответственно. Следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету.

Это лекарственное средство содержит аспартам, производное фенилаланина, что опасно для больных фенилкетонурией.