Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
346,65
Экономия при брони: -12,75 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
483,53
Экономия при брони: -31,73 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
374,88
Экономия при брони: -16,15 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
348,00
Экономия при брони: -14,10 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
471,27
Экономия при брони: -19,47 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,68
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
360,50
Экономия при брони: -6,60 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,79
Экономия при брони: -14,93 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн