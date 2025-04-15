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Минтегра (Mintegra)

Минтегра (Mintegra)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 121 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
313,51 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
718,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
691,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
127,21
Экономия при брони: -7,64 грн
119,57 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,31
Экономия при брони: -23,11 грн
358,20 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
360,50
Экономия при брони: -6,60 грн
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
443,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
236,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
259,09
Экономия при брони: -14,34 грн
244,75 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80
Экономия при брони: -31,60 грн
443,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
360,50
Экономия при брони: -6,60 грн
353,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
452,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
461,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80
Экономия при брони: -31,60 грн
443,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
718,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
379,99
Экономия при брони: -25,07 грн
354,92 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
360,50
Экономия при брони: -6,60 грн
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
443,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
350,50 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
718,00 грн
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