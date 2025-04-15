Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
127,21
Экономия при брони: -7,64 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,31
Экономия при брони: -23,11 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
360,50
Экономия при брони: -6,60 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
259,09
Экономия при брони: -14,34 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80
Экономия при брони: -31,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
360,50
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80
Экономия при брони: -31,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
379,99
Экономия при брони: -25,07 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
360,50
Экономия при брони: -6,60 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница