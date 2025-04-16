Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
380,83
Экономия при брони: -22,10 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн