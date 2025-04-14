Одесса (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
374,87
Экономия при брони: -17,76 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
379,25
Экономия при брони: -20,51 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница