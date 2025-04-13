Киев (адрес не указан)
Доступно в 364 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
472,67
Экономия при брони: -36,99 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,80 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн