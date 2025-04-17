Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
368,04
Экономия при брони: -13,12 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
353,90 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер №30
Дарница
474,70 грн
Минтегра таблетки, диспергируемые в ротовой полости 30 мг блистер №30
Дарница
724,60 грн