Особые предостережения

Бессонница может иметь разные причины, не требующие обязательного приема препаратов.

Как и все снотворные или седативные лекарственные средства, доксиламина сукцинат может обострять синдром ночного апноэ (увеличение количества и длительности остановок дыхания).

Риск накопления

Как и все препараты, доксиламина сукцинат сохраняется в организме в течение около 5 периодов полувыведения (см. раздел «Фармакокинетика»).

У пациентов пожилого возраста или у людей с нарушением функции почек или печени период полувыведения может быть значительно больше. При многократном применении препарат или его метаболиты достигают равновесного состояния значительно позже и на более высоком уровне. Только после достижения равновесного состояния можно оценить эффективность и безопасность препарата.

Возможно, может потребоваться изменение дозы (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Пациенты пожилого возраста

Н1-антигистаминные средства следует с осторожностью применять пациентам пожилого возраста из-за риска возникновения когнитивных нарушений, дряблости, задержки реакции и/или головокружения, что может увеличить риск падений (например, когда люди встают ночью) с последствиями, которые часто являются серьезными для данной категории пациентов.