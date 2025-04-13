Киев (адрес не указан)
Доступно в 400 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
235,48
Экономия при брони: -15,94 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
248,65
Экономия при брони: -19,38 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
200,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
248,29
Экономия при брони: -18,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
79,77
Экономия при брони: -3,50 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
233,24
Экономия при брони: -35,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
69,83
Экономия при брони: -8,93 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,23
Экономия при брони: -17,14 грн