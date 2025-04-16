Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,73
Экономия при брони: -6,43 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
165,33
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,82
Экономия при брони: -4,91 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
232,60
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
250,19
Экономия при брони: -33,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
242,96
Экономия при брони: -26,32 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
231,60
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
253,61
Экономия при брони: -17,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн