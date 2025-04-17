Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
227,04
Экономия при брони: -33,06 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
65,25
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
235,20
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
143,04
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
229,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,62
Экономия при брони: -30,07 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,06
Экономия при брони: -14,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
243,04
Экономия при брони: -7,67 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
238,04
Экономия при брони: -16,35 грн