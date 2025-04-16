Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
196,26
Экономия при брони: -10,41 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
239,20
Экономия при брони: -12,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
240,84
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,96
Экономия при брони: -3,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,32
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
234,32
Экономия при брони: -27,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
234,01
Экономия при брони: -27,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
234,61
Экономия при брони: -28,07 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
201,61
Экономия при брони: -8,98 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,70 грн