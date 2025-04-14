Одесса (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
248,06
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
207,50
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
221,05
Экономия при брони: -14,36 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,71
Экономия при брони: -18,57 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
235,50
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,80 грн